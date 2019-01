Los médicos alertan de que Sanidad contrata profesionales sin MIR Denuncia que ha optado por facultativos sin especialidad para centros rurales de la provincia de Zamora

MONTSE SERRADOR

El Sindicato Médico CESM de Castilla y León alertó ayer de que la Consejería de Sanidad ha contratado médicos en zonas rurales de la provincia de Zamora sin que hayan cursado el MIR y cuenten, por lo tanto, con su correspondiente título de especialidad. Sin ese requisito no estarían facultados para ejercer la medicina en el sistema público, ya que desde 1995 así está contemplado en la legalidad vigente tanto nacional como europea. Sin embargo, según confirmó a ABC el secretario general de CESM en la Comunidad, Tomás Toranzo, en la provincia de Zamora se ha recurrido a estos profesionales en centros rurales de Puebla de Sanabria y Carbajales, entre otros, ante los problemas surgidos para cubrir bajas y vacaciones durante las pasadas Navidades.

Para Toranzo, esta práctica vulnera la legalidad, según la cual se regula que los médicos para poder ejercer tienen que tener la especialidad correspondiente, con la única excepción de los servicios de admisión y de administración clínica de los hospitales. Sin embargo, en centros rurales de Zamora «las plantillas ya se habían pasado de jornadas y había un problema para garantizar la asistencia sanitaria», lo que llevó a la gerencia provincial a optar por esa solución para cubrir las guardias de diciembre.

Sólo en la privada

Ante esta situación, confirmada por la propia Consejería -según señaló el secretario general del Sindicato Médico- han remitido una carta a la Gerencia y al consejero, Antonio Sáez Aguado, en la que exigen que se acaben con «unas medidas que no son acordes con la legalidad vigente». En algunos casos, se trata de profesionales extracomunitarios cuyo título de Medicina está convalidado pero que no cuentan con la formación MIR. Donde no tendrían restricción alguna sería en la sanidad privada. No obstante, Toranzo reconoció que si bien esta medida aquí tienen un carácter excepcional, en otras comunidades, como Andalucía, Extremadura o Valencia son habituales, a pesar de que la normativa es bien clara al respecto. En cualquier caso, aseguró que «los pacientes tienen que estar tranquilos porque siempre son médicos, con su correspondiente título, que están habilitados para trabajar». «Otra cosa es que el MIR asegura una mayor calidad», apostilló.

El responsable del Sindicato Médico insistió en que estas medidas son un reflejo más de la necesidad urgente de que se actúe ante la falta de médicos, un problema que va en aumento y sobre el que hay que actuar «pensando en el futuro si se quiere garantizar la calidad asistencial». Reconoció que se trata de un problema no sólo de Castilla y León sino que se padece en toda España por lo que reclaman soluciones a largo plaza que pasan, entre otras cosas, por ampliar las plazas MIR y las de las facultades de Medicina.