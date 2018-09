Economía Llamamiento político y sindical a movilizarse hoy en León contra el cierre de Vestas PP, C’s, PSCL y UPL acuerdan una declaración en las Cortes en defensa de la actividad de la planta

La posición de unidad en Castilla y León para tratar de evitar el cierre de Vestas parece no cesar, y este sentimiento quieren trasladarlo tanto los partidos políticos como los sindicatos a la manifestación programada para hoy, en la que hicieron un llamamiento para que toda la ciudadanía «se sume» al encuentro, que tendrá lugar a las 20 horas, con el objetivo de mantener abierta la planta de Villadangos del Páramo (León) para convervar los cientos de empleos directos e indirectos vinculados con el negocio de la firma.

En este sentido, el secretario general de Industria de UGT, Francisco Romero, apuntó ayer que espera que la convocatoria de hoy suponga «el inicio de una lucha por esta tierra, que tenga industria, se acabe ya con la despoblación y que los leoneses tengan opción para poder quedarse aquí y no tener que emigrar». En la misma línea se postuló el responsable provincial de Industria de CCOO, Ángel Santos, quien animó a que la ciudadanía «se sume sin contemplaciones. Es necesario salir a la calle. Esta tierra no para de sangrar en su tejido económico y social. El inmovilismo de Vestas hace más necesario que no nos resignemos; no vamos a parar de luchar por mantener la industria y los empleos».

Los partidos políticos también se muestran favorables a una masiva asistencia a la movilización de hoy, como es el caso del secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien llamó a la ciudadanía a acudir a la manifestación de León en apoyo a los trabajadores de Vestas e instó al Gobierno, a través de una proposición no de ley, para que de manera coordinada con la Junta se exija a la empresa danesa «la retirada inmediata» del ERE de extinción de contratos. Asimismo, tanto el poravoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, como el líder del PSCL, Luis Tudanca, confirmaronsu asistencia en la movilización, a la que también acudirán, entre otros, el secretario porvincial socialista, Javier Alfonso Cendón.

Continuidad

Mientras, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés acordaron ayer realizar una declaración institucional en el próximo Pleno de las Cortes, que se celebrará los próximos días 11 y 12 de septiembre, para «defender la continuidad de la actividad de la instalación», así como «el mantenimiento del empleo». Asimismo, en el escrito instan a la Junta y al Gobierno a que «reviertan» el anuncio de Vestas y «presente un plan industrial» para la planta de Villadangos del Páramo «que garantice los puestos de trabajo existentes a día de hoy».