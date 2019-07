Igea asume que se tiene que «comer» sus palabras sobre Quiñones El líder de Ciudadanos asegura que en su acuerdo con el PP no se incluían vetos a consejeros

Si hace unos meses se mostraba convencido de que Juan Carlos Suárez-Quiñones no podría repetir como consejero de la Junta, ayer el líder de Cs y nuevo consejero y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, tuvo que dar marcha atrás. «Los humanos nos equivocamos. Como decía Winston Churchill: ‘A menudo he tenido que comerme mis palabras y he comprobado que son una dieta equilibrada’», aseguró tras su toma de posesión y la del político leonés como responsable de nuevo de la cartera de Fomento y Medio Ambiente.

Para explicar ese cambio de postura y también el que su partido haya aceptado dentro del acuerdo de gobierno sellado con el PP que esté en el nuevo organigrama regional Jesús Julio Carnero como consejero de Agricultura, argumentó que en el pacto quedaron fuera los vetos a los miembros del gobierno. Y es que fue su partido el que pretendió que Carnero no repitiera en esta legislatura como presidente en la Diputación de Valladolid por llevar ya ocho años en el cargo Señaló, también, que aún pareciéndole «desafortunadas» las declaraciones de Suárez Quiñones que aparecen en el sumario del caso «Enredadera» sólo quedaban dos opciones: «vetar y bloquear o que echase a andar un gobierno» .

«Lo importante es si las sombras como consejero son suficientes como para bloquear la formación de un gobierno y nuestra opinión no era así», recalcó. A este asunto se refirió también el propio Suárez Quiñones, quien aseguró que le anima a «trabajar con más fuerza» el hecho de que se cuestionara su continuidad en la Junta.

Por su parte, Jesús Julio Carnero se refirió por primera vez a la situación que atravesó en los últimos días, cuando su partido, el PP, no permitió que repitiera como presidente de la Diputación de Valladolid. «Sólo pienso en presente y futuro. Tengo la virtud de olvidar aquello que no es conveniente». Sobre si la cartera de Agricultura fue una compensación de su formación por lo sucedido en la institución provincial, aseguró que fue Mañueco quien le llamó para trasmitirle que contaba con él como consejero.

Tudanca, sobre la nueva Junta

Muy crítico con el nuevo Gobierno regional se mostró ayer el secretario general del PSOE en Castilla y León y líder de la oposición, Luis Tudanca. «Ni paridad, ni renovación, ni regeneración...ni palabra. Mal acabará lo que mal empieza. Castilla y León no se merece esto», expresó el representante socialista en su cuenta de Twitter. En el día en el que los consejeros tomaron posesión de sus cargos, la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, afirmó también que el nuevo Ejecutivo es «esperpéntico».