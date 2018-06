Herrera afea a Sánchez que aplazar la financiación sin escuchar a las comunidades «no es serio» E presidente de la Junta advierte al jefe del Ejecutivo central de que «nunca» debe hacerse de forma bilateral

Mensaje directo al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un asunto tan crucial como la financiación autonómica, el que ha mandado este miércoles el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera:«Aplazar ahora la reforma no es justificable». Es más, el veterano dirigente autonómico, ha afeado el jefe del Ejecutivo central que anunciar que en lo que resta de legislatura no se va a reforma el sistema «antes de escuchar a las comunidades no es serio».

Herrera no sólo ha criticado que Sánchez dé ahora marcha atrás y tenga claro que no se reformará un modelo que las autonomías llevan años reclamando cambiar y para el que ya se había comenzado trabajos con el Gobierno de Mariano Rajoy. También ha sido muy duro con la propuesta lanzada por Sánchez de hacer retoques. «Sustituirla por algunos gestos o ventajas tipo quitas en las deudas abre la puerta a admitir algo que siempre hemos rechazado:que en la financiación haya unas comunidades suprafinanciadas, que siempre incluyen a la nuestra, y otras infrafinanciadas».

Durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el jefe del Ejecutivo ha incidido en la importancia de que la reforma se haga de forma «multilateral» y «nunca por medio de negociaciones bilaterales o meras soluciones individuales, sin criterios comunes ni una deliberación pública y transparente».

El presidente de la Junta ha advertido de que «aprobar ahora parciales respiros financieros a medida», como pueden ser reestructuraciones de deuda, «no solamente no aborda el problema de fondo» de que «todos» han de contar con «más y mejor» financiación, sino que «penaliza a quienes como nosotros estamos menos endeudados que la media» y esa deuda está suscrita con los mercados más que con el Estado.

«Demasiados agravios para quien ha procurado gestionar bien y mantener siempre su solvencia», ha censurado el presidente de la Junta, quien ha recordado la coincidencia de «todos» en la «urgencia» de reformar el modelo.