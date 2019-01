Guía de las citas imprescindibles para los Pingüinos El desfile de banderas o el concierto de Tequila, dos de los atractivos para este sábado

Los diez grados bajo cero que se esperan para este fin de semana en Valladolid no es impedimento para que el olor a goma y leña quemada inunde la ciudad en general y en la sede de la antigua Hípica Militar en particular. Y es que los Pingüinos, un año más, han arrancado sus motos para personarse en la cita y disfrutar de los actos y eventos que guarda su programa, que no son pocos. Para ello, nunca está de más tener una guía y tratar de asistir a lo máximo posible.

Ya desde primera hora de este sábado, el desayuno pingüinero despertará a los más perezosos para el intenso día que habrá por delante. A las 12.00 horas, los «pingüinos» se subirán a su moto y, junto a sus banderas izadas, podrán participar en el tradicional desfile de banderas desde la Antigua Hípica hasta la Acera de Recoletos del centro de la ciudad, donde también se celebrará una exhibición de Stunt a cargo de Narcís Roca y Humberto Ribeiro. En el mismo lugar, para abrir boca, habrá una degustación gastronómica.

Ya por la tarde, la exhibición de Stunt cambia de sede hasta el centro comercial Vall Sur, a la que podrán asistir todos aquellos que no pudiesen verla por la mañana. Poco después, exactamente a las 20.00 horas, las antorchas tomarán las carreteras de la ciudad de Valladolid para recordar a los motoristas fallecidos en la carretera durante este pasado año 2018.

La música será la protagonista de la noche «pingüinera» a partir de las 21.30 de la noche. La banda vallisoletana «Los Pichas» llevarán sus versiones más gamberras a la Plaza Pingüinos para amenizar las primeras las últimas horas del sábado. Y para poner un buen broche a los conciertos, la mítica banda Tequila se personará en la campa de la concentración motera para tocar sus ya clásicos temas para todos los asistentes.

Para cerrar el evento motero, el domingo, tras un nuevo desayuno, se hará entrega de los trofeos de esta edición y de los Pingüinos de Oro y de Honor de 2019, unos premios que cerrarán una fría edición más y que dará inicio a la cuenta atrás para Pingüinos 2020.