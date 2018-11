Empresa Familiar acusa a la oposición de «paralizar» la creación de 1.158 empleos Critica el rechazo de los grupos a la ampliación de los fondos del Plan de Crecimiento Innovador para pymes

El presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, César Pontvianne, hizo ayer un llamamiento a los grupos políticos de las Cortes para que dejen a un lado los «objetivos partidistas» y actúen con «responsabilidad» sobre la ampliación del Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps -30 millones de euros más a través de un cambio presupuestario-, como solicitó ayer en el pleno el Grupo Popular a través de una proposición de ley que fue rechazada por la oposición en bloque .

Minutos antes de que comenzase la gala de entrega de los Premios de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, Pontvianne aseguró que los grupos parlamentarios que rechazaron esta proposición de ley -PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixtgo- deben tener en cuenta que este plan, diseñado por la Junta, con la colaboración de la organización que preside, tenía previsto apoyar 12 proyectos de compañías de la Comunidad, con los 45 millones de euros que estaba previsto destinar. informa Ical.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Empresa Familiar advirtió de que con la decisión de la oposición se paralizarán inversiones de las empresas y la creación de 1.158 empleos y el mantenimiento de más de 4.000. Pontvianne recalcó que las fuerzas políticas deben tener en mente el «proyecto de Comunidad» y pensar que trabajan con la riqueza de esta tierra.

Horas antes, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, también pidió ayer a los grupos en las Cortes que reconsideren su negativa a apoyar la ampliación de la línea de ayudas para las pymes del llamado Plan de Crecimiento Innovador después de haber agotado sus 75 millones de euros iniciales. Este incremento precisaba de una nueva operación de endeudamiento acordada entre la Junta y el Banco Europeo de Inversiones que, sin embargo, quedó paralizada al no ser aprobada por las Cortes regionales la toma en consideración de una Proposición de Ley impulsada por el PP para modificar los Presupuestos de la Comunidad de 2018 y poder autorizar así un mayor endeudamiento.

Marcos lamentó que la iniciativa no saliese adelante y se impida así a las empresas poder financiar sus proyectos de I+D+i. Criticó, además, el «cambio de criterio de algunos grupos», en referencia a Ciudadanos, que había comprometido su abstención pero que, finalmente, votó en contra y matizó que «me consta que el PP ha dialogado para sacar adelante la iniciativa». Además, justificó el hecho de no haber recurrido a otra fórmula legislativa para sacar adelante la ampliación del crédito y asegurarse así su aprobación sólo con el voto de sus procuradores, en que el método elegido era el más rápido porque no había tiempo. La portavoz de la Junta señaló, no obstante, que «vamos a seguir trabajando y explicando a los grupos la importancia de estas ayudas para que los empresarios tengan cuanto antes unos fondos que les pueden ayudar a crecer».

En este contexto, Marcos destacó los últimos datos de las inversiones en I+D+i dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales Castilla y León ha duplicado la media nacional. Se pone así de manifiesto, insistió, en que se han cumplido los objetivos planteados en el marco del acuerdo de reindustialización. Según apuntó, se «han superado ya el objetivo de alcanzar el 60% (de cuota) que tenían previsto para 2020, al llegar al 64 por ciento», con veinte puntos por encima que en la anterior valoración..