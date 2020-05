Crisis de Gobierno: los motivos que llevaron a las «diferencias insalvables» entre Barrios e Igea El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, asumirá las funciones de Empleo e Industria durante un tiempo

J. M. A. Valladolid Actualizado: 26/05/2020 08:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Iba a ser el coprotagonista ayer de la rueda de prensa que prácticamente a diario ofrece la Junta para detallar la evolución de la pandemia y las medidas para hacerle frente. Sin embargo, la silla que le correspondía junto a la que casi siempre ocupa la consejera de Sanidad, Verónica Casado, estaba vacía. A media mañana se había informado de su ausencia y fue poco después de las 14 horas cuando el Gobierno regional informó de su dimisión. El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, Germán Barrios, uno de los cuatro nombrados allá por el mes de junio a iniciativa de Ciudadanos en la coalición de gobierno con el PP, dejaba el cargo después de que su renuncia fuera aceptada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. «Motivos personales». Fue la razón que alegó en un primer momento para explicar su temprano y sorprendente adiós en medio de una crisis sin precedentes y con su departamento desbordado de peticiones de ERTE y de no pocos avisos de cierres definitivos y despidos.

No parecía el momento oportuno para marcharse y el propio Barrios, ante los rumores que apuntaban a su estado de salud, fue el que quiso ser más conciso asegurando a Efe que su renuncia obedece «a diferencias insalvables» con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y con el viceconsejero de Empleo, David Martín, ambos de Ciudadanos, sobre asuntos relacionados con su Consejería. Las diferencias de criterio entre ambas partes eran conocidas, pero no tanto su magnitud. Varias fuentes consultadas a ABC que han vivido en primera persona encontronazos entre Barrios y Martín no creían que fueran a conllevar su adiós de la Consejería, pero admitían que el ya exconsejero estaba «muy quemado».

Otro Diálogo Social

La brecha se abrió prácticamente al poco de que la Junta nombrara al nuevo viceconsejero allá por agosto. El abulense dejaba su sillón de procurador y pasaba a ser el número 2 de Barrios por expreso deseo de Igea. Desde entonces, los tiras y aflojas han sido constantes, especialmente -pero no únicamente- en lo relativo a las reuniones del Diálogo Social. Algunos de sus integrantes destacaban ayer a este periódico el dispar criterio de uno y otro con una apuesta por ampliar a otros colectivos este «sello» de Castilla y León por parte de Martín, «igeista» nato también en su «guerra» ya concluida con Inés Arrimadas para liderar el partido naranja.

Uno de los capítulos que incendió la relación fue el de la propuesta del exdiputado de Cs por Zamora José Antonio Bartolomé, otro fiel al vicepresidente, para presidir el Serla. Barrios no se negó del todo pero buscaban un consenso total al que UGT no se sumó. Además, la opción posterior de que el cargo lo ocupara el exsubdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez, no era en este caso bien visto por el viceconsejero de Empleo. Con una situación tensa y a punto de romperse, llegó la pandemia. Tocaba trabajar todos a una, pero nuevas diferencias a la hora de acordar y concretar ciertas líneas vinculadas a la formación volvieron a reavivar un conflicto que ha sido continuo en estos meses y que ha acabado con su renuncia en plena crisis sanitaria.

Según informó la Junta, el presidente reconoció y agradeció el esfuerzo, profesionalidad y labor de Germán Barrios desde su nombramiento el pasado mes de julio. Germán Barrios, que llegó a este cargo desde la presidencia del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, también llevó la gestión del servicio de empleo público de Castilla y León (ECyl), guardaba una buena relación con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, pero también con la patronal Cecale.

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León destacó la «extraordinaria ejemplaridad» de Germán Barrios como consejero de Empleo e Industria de la Junta y confió en que «los sólidos pilares» de su gestión tengan continuidad con su sustituto. A través de un comunicado, agradece el trabajo y dedicación de Barrios en estos meses al frente de uno de los departamentos económicos de la Junta y reconoce su trayectoria política y profesional en las distintas responsabilidades públicas desempeñadas, «siempre al servicio de los ciudadanos de Castilla y León».

«Crisis de gobierno»

Sobre este asunto se pronunció el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, señalando en Twitter que «Cuánto más amor dicen tenerse, menos unidos parecen», dijo antes de señalar que «ahora nos conviene estabilidad». Para el socialista, «una crisis de gobierno no es lo que necesita nuestra tierra en plena lucha contra la pandemia».

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, consideró por su parte que se empiezan a ver «grietas importantes» en el Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos tras conocer la dimisión del consejero de Empleo e Industria de la Junta, Germán Barrios. Tras expresar su sorpresa poco después de tener noticia de la dimisión de Barrios, dijo desconocer qué razones ha esgrimido el consejero y, si se trata de motivos personales, trasladó a Barrios los mejores deseos para su vida en el futuro.

Mientras, el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, manifestó su «respeto y afecto profundos» por Germán Barrios y consideró que «Ávila pierde, en primera fila de la política autonómica, a una persona comprometida con esta tierra».

Ciudadanos Castilla y León también agradeció el trabajo desarrollado por Germán Barrios al frente de la Consejería de Industria y Empleo y se reconoció que «su gran labor y gestión» durante el Estado de Alarma.

Será el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien asuma las funciones de Empleo e Industria tras la renuncia de Germán Barrios y en tanto en cuanto se realiza el nombramiento del titular de la Consejería de Empleo e Industria. La intención del Gobierno regional es contar con un sustituto lo antes posible debido a la urgencia pr la crisis de contar con alguien volcado en el empleo y la industria.

Crisis de Gobierno: los motivos que llevaron a las «diferencias insalvables» entre Barrios e Igea es un contenido original de ABC.es