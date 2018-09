Caso Arandina: las muestras biológicas no hallan restos de la menor en el piso de los futbolistas Sí encontraron en la casa ADN de otra mujer además del de los denunciados

BURGOS Actualizado: 03/09/2018 17:25h

Los estudios de ADN realizados por la Policía Científica no confirman la presencia de restos biológicos de la menor de quince años en el piso en el que supuestamente fue agredida sexualmente por tres jugadores, en noviembre de 2017 en Aranda de Duero (Burgos).

En la veintena de restos estudiados por la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, y de los que no se han obtenido resultados concluyentes en todos los casos, se constata la presencia de material genético de los futbolistas en distintas muestras, como la ropa de cama intervenida o el suelo del cuarto de baño próximo al salón, respectivamente. Asimismo, del análisis de una muestra de tapicería y de algunos cabellos recogidos se ha obtenido un perfil genético mayoritario de mujer pero «distinto del de la denunciante», según recogen esos estudios.

De hecho, de la denunciante solo se ha obtenido ADN en las muestras de parte de la ropa interior que llevaba el día de la supuesta agresión y que también fue recogida; prendas en las que, por otro lado, tampoco se aprecia ningún resto de los denunciados.

La entrega de este documento a las partes coincide con el auto emitido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero que ha dejado sin efecto la testifical acordada el pasado marzo, por la que se citaba a declarar a un integrante de un grupo de wasap, en el que también estaban dos de los futbolistas investigados, y cuyas conversaciones se consideraron relevantes a la investigación.

Aunque fue citado a declarar, este testigo no acudió amparándose en que se encontraba residiendo fuera del país. Atendiendo al tiempo transcurrido, a que no ha informado de cuándo volvería a España por vacaciones y a que su testimonio no es imprescindible para formular acusación, la juez ha acordado dejar sin efecto su llamamiento a declarar, sin perjuicio de que pueda ser citado en el caso de que se abriera juicio oral.