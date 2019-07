Unos okupas a vecinos de una urbanización en Toledo: «¡Os vais a cagar todos!» Los residentes de la urbanización «Los altos de Bargas» les recriminaban que hubiesen entrado a vivir en dos chalés propiedad de un banco

El enfrentamiento verbal entre vecinos del residencial «Los altos de Bargas» (Toledo) y unos okupas, que han entrado a vivir este miércoles en dos chalés abandonados, ha tenido momentos muy tensos, en los que se han proferido amenazas e insultos por parte de las personas que se han metido ilegalmente en las viviendas, propiedad de un banco. Esta urbanización se encuentra a un puñado de kilómetros de la capital de Castilla-La Mancha. Se levanta junto a la autovía A-42 (Madrid-Toledo y está formada por 72 chalés, algunos abandonados aunque sus dueños son entidades financieras. Los okupas han llegado sobre las siete de la tarde.

«¡Los quemo vivos, y lo digo delante de ellos!», ha proferido una de las okupas a un grupo de residentes delante de la Guardia Civil, como se escucha en uno de los vídeos grabados por los vecinos. «¡Con tu cara me he quedado, guapa!», añade la misma mujer segundos después. Y lanza un desafío: «¡Denúnciame, me vas a chupar el coño!». Lo dice mientras intenta bajarse su pantalón para enseñar el culo.

Miembros de la Guardia Civil se han desplazado, por dos veces, hasta el residencial para intentar calmar los ánimos. En la primera ocasión, según los vecinos, los agentes les han dicho que no podían hacer nada porque los okupas ya habían cambiado las cerraduras. «Pero no era así», afirman los vecinos, que han vuelto a requerir la presencia de los guardias por segunda vez. Según los residentes, los agentes les han recomendado que se marcharan, «porque no había nada que hacer», y les han sugerido también que no difundiesen los vídeos que estaban grabando.

En apenas un minuto y medio, el tiempo total que duran los dos vídeos que acompañan esta información, se oyen más amenazas. «¡Os vais a cagar todos!», grita otro de los okupas para atemorizar. En otro momento de la grabación, un compañero suyo afirma a los agentes que ellos no han molestado a ningún vecino: «Hemos venido con el coche. Ni los hemos insultado».

Sin embargo, en la grabación se vuelven a escuchar nuevas intimidaciones de los habitantes ilegales. «¡Yo a ti te conozco y sé dónde vives!», amedrenta uno de ellos, que se queja de que los estén grabando. «¡Me vas a tocar los huevos..., comemierda!», añade. Y otra okupa grita a lo lejos a sus acompañantes: «¡Graba, graba todo!».