Tolón anuncia un homenaje a Federico Martín Bahamontes en la Vuelta a España

«Felicidades a nuestro genio del deporte en mayúsculas, a Federico Martín Bahamontes que hoy cumple 91 años. Precisamente, en su honor, estamos ultimando los detalles de la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España que llegará al Casco Histórico el 13 de septiembre». Así se expresaba este martes en su cuenta de twitter la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, con motivo del cumpleaños del «Águila de Toledo», que se encuentra en plena forma pese a su avanzada edad.

El Tour de Francia no se ha olvidado de felicitar por su 91 cumpleaños a Federico Martín Bahamontes, siempre «El Águila de Toledo» para la carrera francesa, nada menos que el campeón más veterano en vida. El decano de los campeones del Tour ha sido felicitado por la organización a través de la página oficial, en una edición en la que se cumplen 60 años de aquella histórica primera victoria del ciclismo español en la «grande Boucle», concretada en París un 18 de julio de 1959.

Bahamontes no solo pasó a la historia por el maillot amarillo, sino por sus dotes de escalador, ganador del premio de la montaña en 6 ocasiones entre 1954 y 1964. Sólo un ciclista se ha anotado más veces que Bahamontes el maillot de la montaña, el francés Richard Virenque (7 entre 1994 y 2004). Bahamontes subió al podio de París otras dos veces (segundo en 1963 y tercero en 1964) y es el decano entre los vencedores del Tour vivos.

También, desde el blog «Toledo Olvidado» no se olvidaron del aniversario del famoso ciclista toledano y en las redes sociales podía leerse: «Feliz 91 cumpleaños Fede, eres un monumento más de la ciudad!». ABC se suma a la felicitación.

Hi @imkylemillar & @metropolimadrid !



Today is also the 🎂 birthday of Bahamontes "The Eagle🦅 of Toledo".

He won the 🇫🇷Tour de France in 1959 🚴‍♂️💪https://t.co/7TrIaeGrqw

First 🇪🇸Spanish cyclist who got it 🤩



Pd: if you didn't smoke so much you'd feel better😉