«Cerdos&Peces», una cinta que muestra el talento oculto de Toledo Enrique Muñoz estrena el documental este domingo, a las 19.00, en el auditorio Liberbank

Valle Sánchez

@vallesnchez Seguir TOLEDO Actualizado: 16/11/2018 21:25h

Hay otro Toledo. Un Toledo en el que viven y sueñan acróbatas, drag queens, djs, músicos, pintores, amantes del «parkour» o maestros cerveceros. El director de cine, Enrique Muñoz, afincando en Toledo desde hace varios años, estrena mañana domingo, dentro del festival de Cine y la Palabra (CiBRA), el documental «1000 Cerdos&Peces», con el subtítulo «Artoledo», una cinta que descubre el talento oculto de los jóvenes toledanos a través de un elenco de artistas que desfilan por este montaje audiovisual que muestra la diversidad y riqueza cultural que existe en Toledo. La cita será a las 19.00, en el auditorio Liberbank, en la calle Talavera y la entrada, gratuita, se puede conseguir en este enlace https://www.ticketea.com/entradas-festival-proyeccion-artoledo-1000-cerdos-y-peces/

El provocador nombre de la cinta evoca el misterio del que tanto se habló este verano en la ciudad cuando aparecieron dispersos por las calles del Casco Histórico centenares de pequeños cerditos de yeso numerados y diminutos pececitos, aunque su director explica que «no estoy detrás» de este enigma, aunque sí reconoce que el título del documental lo tomó el día 28 de octubre cuando ABC publicó la aparición, también por las calles de la ciudad, de carteles con portadas de la revista argentina «Cerdos&Peces», curiosamente, los dos animales que aparecieron dispersos por la ciudad en ocasiones anteriores, con fotografías de conocidos toledanos superpuestas. «Los cerdos y los peces molaban, pero los carteles eran la conclusión casi hecha del misterio», explica a ABC Enrique Muñoz.

La película que estrena este domingo, con más de 50 entrevistas y actuaciones que fueron grabadas en la plaza del Ayuntamiento a finales de octubre, rompe muchos tópicos porque dibuja una ciudad con talento a raudales, un Toledo diferente, alejado de los viejos tópicos de pequeña y cerrada ciudad de provincias. Por eso, el director ha rodado imágenes, por ejemplo, en el Valle con gente haciendo skate o «parkour», personas saltando obstáculos y corriendo entre edificios o escaleras.

Quedada en la plaza del Ayuntamiento; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, tomando una fotografía - ABC

«Es un documental muy positivo, pero también porque me lo pusieron muy fácil; la gente era autocrítica pero no lanzaban críticas y solo siete personas hablaron en plan negativo. Hay muchas historias personales que me han sorprendido, como un drag queen que vive en Toledo y su madre le apoya muchísimo y le acompaña a todos sus espectáculos», afirma el director.

También hay historias de superación, como la de una chica que sufrió violación y tenía terror a pasar por la calle donde sufrió la agresión y gracias a una «performance» logró superar su miedo.

En definitiva, en este documental se traslada la rica vida cultural y de ocio de Toledo y su potencial patrimonial e histórico, y ofrece un punto de vista nuevo relacionado con lo que siente y necesita la juventud toledana y los artistas jóvenes que habitan en ella.

El director, escritor y productor Enrique Muñoz es el principal responsable de LaBuitre (Facebook.com/labuitre), un proyecto audiovisual en el que lleva trabajando más de 10 años, donde ha realizado DVDs para grupos musicales como Celtas Cortos y Skap, así como ha recibido numerosos premios internacionales y sus obras se han difundido por multitud de países. Es el único director que no ha faltado nunca la cita del Concurso de Cortos del Ayuntamiento de Toledo, en sus más de diez ediciones, en donde se ha llevado varios premios. Su último corto «Alicia», con Ricardo Gómez (Carlitos en Cuéntame) se estrenó con gran éxito a principios de años.