Fútbol-Segunda División Objetivo de Ramis: «No pasar los apuros de temporadas pasadas» El Albacete presenta a su nuevo entrenador, quien prefiere «una plantilla corta para tirar del filial»

ABC

ALBACETE Actualizado: 26/06/2018 18:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El destino es caprichoso y el de Luis Miguel Ramis Monfort (Tarragona, 1970) estaba ligado de alguna manera al Albacete Balompié, incluso antes de convertirse en su nuevo entrenador. Benito Floro, icono de los manchegos, fue el técnico que le hizo debutar en Primera División en su etapa de futbolista, mientras que el año pasado una derrota contra el Albacete hizo que el Almería le cesara.

Ahora el club manchego le ofrece una nueva oportunidad de entrenar en Segunda División. Ha firmado por un año. Este martes se presentó en el «Carlos Belmonte», donde Ramis declaró que el objetivo es «no pasar los apuros de temporadas pasadas». También su apuesta por la cantera. «Una plantilla corta para tirar del filial cuando haga falta», según explicó el director deportivo, Mauro Pérez.

De momento, el Albacete solo cuenta con once jugadores de la plantilla del último curso, por lo que se prevén «ocho o nueve fichajes». Este martes Pérez anunció que el club no cuenta con Delgado y Gálvez, y que esperan retener a Zozulia, aunque este año no le pueden igualar el sueldo del pasado.