Fútbol americano: jugar al ajedrez con personas

Alejandro Altisent echa la vista al pasado, al niño que fue en la década de los 80, y dice que tuvo «mucha suerte» porque ya entonces había un ordenador en casa. Y recuerda que no tendría más de diez u once años cuando a él y a su hermano les regalaron un videojuego al que «nos viciamos». «Jugábamos uno contra otro en la misma pantalla y salían los nombres de las jugadas, era pura estrategia. También nos regalaron un balón de fútbol americano y nos bajábamos al campo de tierra que había detrás del campo ‘Pedro Escartín’ a pegarnos pases», cuenta.

Creció y su empresa lo mandó a Estados Unidos. Allí vivió en Miami un año y en Atlanta medio año. Regresó a Guadalajara. «Y un día, recogiendo a mi hijo mayor del fútbol, vi a unos tipos en el campo ‘Jerónimo de la Morena’ que iban con un casco y una coraza. Mi mujer me comentó: ‘Ese es el marido de una compañera de trabajo. Si quieres, le digo algo’. Y dos horas después estaba con el equipo, aunque para entonces ya tenía 38 años».

Ese equipo son los Guadalajara Stings , el único de fútbol americano que hay en Castilla-La Mancha. Son 91 en toda España y todas las comunidades, salvo Navarra y La Rioja, tienen representación. A pesar de ser un deporte totalmente ajeno a la cultura nacional, hay una estructura admirable, con una federación nacional y siete regionales (andaluza, aragonesa, catalana, valenciana, asturiana, murciana y madrileña). La máxima categoría es la Serie A, donde compiten los diez mejores conjuntos, mientras que los Stings lo hacen en la Serie B.

«Normalmente, la temporada va de enero a abril o mayo y jugamos entre seis y ocho partidos (este sábado lo hicieron en Torrelavega contra los ‘Berserkers’). Nuestro objetivo ya está cumplido, que es participar y competir. Llevamos cuatro partidos: hemos ganado uno y perdido tres. Somos un equipo humilde porque somos de una ciudad humilde. Es muy fácil hacer un equipo en Sevilla, en Zaragoza o en Valencia, pero en una ciudad periférica de menos de 90.000 habitantes no tanto», afirma.

Los Stings entrenan martes y jueves, a las 20:30 horas, en los anexos del ‘Pedro Escartín’ . Son 39 jugadores, el 80 por ciento de los cuales proceden del Corredor del Henares. Entre ellos hay cinco chicas, que no pueden disputar los partidos con los hombres y lo hacen cedidas en un equipo de Zaragoza. Alejandro presume especialmente de dos chavalas de 16 años que pronto «jugarán como titulares en la selección nacional».

«El fútbol americano es el deporte más democrático y heterogéneo de todos. Sirve cualquier físico: los delgados y rápidos, los bajitos y fuertes, los muy altos con los brazos largos, los que pesan 140 kilos... Además, no hay ningún otro deporte en el que la aportación de cada uno de los jugadores sea tan clave. Si un jugador se despista, la jugada se te rompe como un castillo de naipes. Y todavía más cuando estás defendiendo, porque todo el mundo tiene que ayudar, lo cual genera un vínculo muy bueno», asegura.

«Es el deporte de estrategia por excelencia. Se trata de jugar al ajedrez con personas y hay una partida cada 30 segundos. Es una guerra de territorio»

También es un deporte caro. A cada jugador le cuesta la temporada «de 600 a 800 euros», entre la cuota que pagan al club, la ficha deportiva, los viajes o el material. Y eso que ayudan las administraciones públicas. Al Ayuntamiento le agradece que siempre tengan un campo disponible para entrenar y jugar, además de una pequeña subvención «que nos da la vida». A la Diputación, que les ceda una plaza en la residencia de estudiantes para un jugador canadiense. Y a la Junta de Castilla-La Mancha, que apoyaran un curso organizado en Navidades y que ahora estén en conversaciones para hacer una exhibición en Ciudad Real.

Preguntado por cómo convencería a los escépticos para que se aficionaran al fútbol americano, Alejandro explica: «Es el deporte de estrategia por excelencia. Se trata de jugar al ajedrez con personas y hay una partida cada 30 segundos. Es una guerra de territorio en la que el ataque intenta engañar a la defensa y la defensa intenta no ser engañada. Un videojuego por turnos. Tienes tus cuatro turnos para avanzar diez yardas y si lo consigues, te dan cuatro turnos más. Y en función de la jugada, vas para detrás o para delante». Asimismo, reconoce que «atraen mucho las hostias», aunque «nuestras protecciones son las mismas que las de los profesionales y, de hecho, me he lesionado más jugando al fútbol».

Paco Caballero, arbitrando un partido de fútbol americano ABC Paco Caballero, el manchego que arbitra partidos internacionales Por Bonifacio Cervantes. Francisco Caballero jugaba al balonmano en el grupo de empresas de la Seat, pero una seria lesión en la rodilla le retiró. Probó con el fútbol sala, pero los dolores no desaparecían del todo. Y entonces, conoció a un aficionado de los Denver Broncos, que «me envenenó con esto del fútbol americano», pero como es un deporte muy duro y el físico no acompañaba tampoco pudo jugarlo. Así que se hizo árbitro. Ahora, a sus 62 años, Francisco viaja por Europa para pitar partidos, además de dar cursos y conferencias a quienes se están iniciando. También es uno de los dos árbitros miembros de la asamblea general de la federación española. «Lo primero que me encantó del fútbol americano fue la espectacularidad. Al principio, mucha gente dice que es un deporte muy parado, pero cuando lo vas conociendo te das cuenta de que no es así. Las jugadas son muy intensas, los jugadores con sus posiciones en el campo tienen una misión muy concreta y no puedes perder tiempo: o juegas o la pelota es para el otro equipo», afirma este manchego afincado en Albacete, cuya familia procede de Valdeganga. «Las jugadas más complicadas de arbitrar son en las que intervienen los chuts, ya que es cuando los jugadores están más desprotegidos y más velocidad llevan. Hay muchos contactos que están restringidos. Generalmente, las reglas que se aplican en los chuts se suelen revisar en función de los análisis y las estadísticas que al final de temporada los respectivos comités analizan», explica. Este domingo, Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams disputan la Super Bowl y la entrada más barata cuesta 4.000 dólares. Francisco lo verá en el bar de siempre de Albacete, en una pantalla gigante y discutiendo las jugadas con otros locos de este deporte. «Lo pasamos muy bien», reconoce.