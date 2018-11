El parking de Santa Teresa tendrá árboles para mejorar su imagen El Ayuntamiento dice que se plantarán teniendo en cuenta los restos arqueológicos

ABC

Toledo Actualizado: 29/11/2018 20:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Toledo ha modificado sobre la marcha el proyecto del aparcamiento en el barrio de Santa Teresa, ya en obras. Lo que en un principio iba a ser allanar el terreno y pintar unas líneas que delimiten las plazas para los vehículos, ahora se completará con la plantación de árboles y diversas especies vegetales.

Este jueves lo explicó el portavoz del Consistorio, José Pablo Sabrido, en rueda de prensa. Los árboles se plantarán para «mejorar el impacto visual» del aparcamiento y el Ayuntamiento garantiza que estos no afectarán a los restos arqueológicos que hay en la zona. El aparcamiento, añadió Sabrido, se ubicará de manera paralela a la calle Camino Molinero para «preservar la zona con menor profundidad y, por tanto, evitar que se dañen los restos arqueológicos cercanos a la avenida de América y avenida Carlos III, donde estaba planteado este proyecto en un principio».

Las obras las está realizando la empresa EYSA, que es la que se encarga de gestionar la ORA en Toledo.

PP: «Es incomprensible»

Para el PP, esta modificación del proyecto, a la que ahora tienen que dar el visto bueno tanto la Junta como el Ministerio de Defensa, es «incomprensible». «Se supone que antes de hacer este proyecto, el Ayuntamiento, con la aprobación de la Junta, tendría que haber realizado los correspondientes estudios arqueológicos de toda la zona a tratar», dijo el concejal popular José Manuel Velasco, quien se preguntó si no estaremos ante «otro atentado al patrimonio de Toledo a los que nos tiene acostumbrados la alcaldesa».

«Estaba claro que a pesar de que Tolón en principio dijo que no se podían plantar árboles en el parking, si podía contar con algún tipo de vegetación arbórea, solo había que sentarse a trabajar y estudiar cuál era la adecuada para no dañar los restos arqueológicos, algo que el equipo de gobierno no está acostumbrado a hacer y otra vez le pilló el toro y las prisas», añadió Velasco.