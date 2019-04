Paños, de Ciudadanos, se hace querer: «Estamos abiertos a hablar con todos» El candidato a la Alcaldía de Toledo presenta un equipo «para ganar» y construir su modelo de ciudad

«No voy a dar ningún titular». De esta manera contestaba este martes el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Toledo, Esteban Paños, a los medios de comunicación de la ciudad que le insistían por los posibles pactos en l a ciudad tras conocerse los resultados de las elecciones generales, que plantean diferentes alternativas de gobierno en la ciudad, una situación que rompe el bipartidismo que ha dominado la última etapa democrática en España.

Todo apunta a que Ciudadanos podría ser clave a la hora de formar el nuevo gobierno en la ciudad, pero Esteban Paños no se pronunció sobre si su formación entrará en el equipo de Gobierno municipal en caso de que sean bisagra y tampoco especificó si prefiere un Gobierno de derechas pactando con el PP o uno de izquierdas con el PSOE. Lo que sí dejó claro es que está dispuesto a «hablar y acordar con todos» los partidos políticos, incluido Vox, con el único límite de que formulen sus propuestas en el marco de la Constitución.

También reiteró que «nosotros salimos a ganar para liderar un cambio en la ciudad» porque, a su juicio, lo fundamental no es «repartir sillones» sino alcanzar acuerdos en base a programas, como, según dijo, lo ha venido haciendo su partido en esta última legislatura apoyando en el Pleno los proyectos de ciudad sin tener en cuenta «el color del partido que presentaba una moción».

Esteban Paños hizo estas declaraciones en la presentación de su candidatura, un acto que tuvo lugar en la sede Buenavista y en la que estuvo arropado por buena parte del equipo con el que concurre a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo y en donde desgranó parte de su programa electoral: «Toledo merece un gobierno que esté a la altura, que gobierne para todos y no para unos pocos; un gobierno sensible a las necesidades reales del presente pero mirando al futuro porque solo con altura de miras conseguiremos una ciudad próspera y ese gobierno será de Ciudadanos», En esta línea, insistió en que «nuestro equipo trabajará de forma incansable para conseguir no solo la cohesión de la ciudad desde el punto de vista físico sino también emocional, porque no queremos que haya barrios, colectivos, asociaciones que se sientan de segunda porque, como ocurre en la actualidad, el gobierno no cuenta con ellos».

El cabeza de lista de Cs por la ciudad de Toledo criticó también que «llevamos muchos años avanzando a cámara lenta porque ni PSOE, ni PP ni Ganemos han sabido ni han querido abordar los grandes retos de ciudad» y afirmó que le provoca «mucha tristeza tener que volver a hablar en 2019 de los mismos problemas de los que hablábamos en 2015 porque el bipartido ha sido incapaz de atajarlos; si no han sabido o no han querido que dejen paso a Ciudadanos porque nosotros sí lo haremos». Así, recordó que la ciudad aún no ha dado solución a la problemática de Vega Baja, el Plan de Ordenación Municipal, el amianto, el bolseo o la renovación de la contrata de basura, entre otras.

Esteban Paños anunció que estos retos serán prioridad para Ciudadanos y destacó el perfil profesional y técnico de las mujeres y hombres que le acompañan en la lista de la candidatura de quienes dijo que «son vecinos que vienen de la sociedad civil, conocen la realidad, las necesidades de los barrios y colectivos y que, sobre todo, están comprometidos con Toledo y los toledanos». El candidato, que terminó la rueda de prensa aplaudiendo a su equipo, insistió en la experiencia y cualificación profesional que las mujeres y hombres que le acompañan tienen en distintas áreas de gestión como el urbanismo, la movilidad y el transporte, la cultura y el patrimonio, la integración y el comercio, entre otras.