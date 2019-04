Felpeto celebra la orden de alejamiento contra una madre que amenazó de muerte a una profesora El consejero de Educación alerta del mal uso de los grupos de whatsapp de padres de alumnos

El consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, está realmente preocupado por los últimos episodios de violencia contra docentes en centros educativos de la provincia de Toledo. Así lo ha dicho a ABC tras conocerse la condena a la madre de un alumno de un colegio de Toledo por amenazar de muerte a una maestra, caso en el que, además, existe reincidencia por parte de la autora de los hechos, contra la que el juez ha dictado una orden de alejamiento del centro y le ha impuesto una multa económica.

La agresión a la docente se produjo en presencia de sus alumnos y colegas profesores del colegio, situado en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. Felpeto explicó que su política es no dar a conocer el sitio exacto donde se produjeron los citados hechos para, como se hace habitualmente en estos casos, evitar la «estigmatización» del centro. Sí celebró el consejero que, por fin, un juez haya dictado una orden de alejamiento contra esta mujer, que de forma habitual entraba al colegio y profería gritos e insultos en la puerta o el patio contra la docente y en presencia de alumnos, sus padres y el resto de profesores, aunque nunca se llegó a la agresión física.

En el caso de que la condenada viole la orden de alejamiento que le ha impuesto el juez, Felpeto explicó que la Unidad de Seguridad Escolar (USE) de la Policía Local de Toledo, que «hace un gran trabajo en este ámbito, y en especial en la prevención del absentismo escolar, y que se creó cuando yo fui concejal de Educación en el Ayuntamiento de Toledo» —recordó el consejero— lo pondrían en conocimiento del juez, «aunque espero que no tengamos que llegar a esa situación». Como informó en su día ABC, el oficial jefe de la Unidad de Seguridad Escolar de la Policía Local de Toledo, Jesús Manuel Nombela, y el policía local José Antonio Fernández fueron premiados el pasado mes de febrero en el Día de la Enseñanza «por combatir el acoso escolar o la no escolarización, entre otras acciones», como la violencia en el ámbito escolar.

A su juicio, «el solo insulto a un profesor es algo reprobable e inaceptable en una sociedad democrática» y «nunca, por leve que nos parezcan estos incidentes, hay que dejar de luchar para que no vuelvan a repetirse». Estos casos de violencia contra docentes, de los que se han producido un total de ocho en la provincia de Toledo en los últimos días, están muy relacionados con «la época de notas», en que «se incrementa el número de amenazas e insultos contra los profesores», explicó el consejero. «Nunca se puede amenazar a un docente porque no te guste la calificación que le ha puesto a tu hijo. Hay mecanismos de reclamación en esta sociedad garantista para evitar llegar al insulto y la amenza, incluso de muerte, como ha ocurrido en este caso», lamentó Felpeto, quien subrayó que «cuando una madre o un padre insulta a un profesor, después se vuelve contra ellos, ¡fíjese qué ejemplo para sus hijos!».

También alertó el consejero del mal uso de los grupos de whatsapp que utilizan los padres de alumnos, que, «usados de forma inadecuada es problemático». En este sentido, dijo que «las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden ser beneficiosas en muchos casos, pero si se utilizan para insultar a los profesores no es aceptable. Con los grupos de whatsapp nunca se puede insultar o enfrentar a colectivos como son los padres y los profesores». La citada USE también interviene para conseguir la resolución de conflictos entre iguales y en la necesidad de que los jóvenes hagan un uso adecuado de las nuevas tecnologías, tanto en la escuela como en su vida diaria».