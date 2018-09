Estalla la «guerra» en las primarias del PP para sustituir a Cospedal Velázquez denuncia presiones de la dirección para que retire su candidatura y Núñez asegura que la de su rival coacciona «para que no me voten porque no soy de Toledo»

M.J.MUÑOZ

Hasta ahora, el desencuentro era soterrado, pero los dos precandidatos a la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez y Paco Núñez, ya no disimulan. A cinco días del fin de la campaña de las primarias de los populares, Velázquez ha saltado y ha dicho enérgicamente en público que quiere un partido en el que «nadie acorrale a nadie en un despacho para presionarle y pedirle que retire la candidatura», y que a nadie le pase «lo que me ha pasado a mí», en clara alusión a las presiones, que, supuestamente, habría recibido desde la dirección del partido para que no continúe en esta contienda política.

Paco Núñez es considerado el candidato «oficial» del aparato del partido, y cuenta con el apoyo tanto de la aún presidenta, María Dolores de Cospedal, como del secretario general, Vicente Tirado, todo ello pese a que Velázquez era hasta ahora uno de los hombres de confianza y estrecho colaborador de ambos. Un claro ejemplo de ese apoyo a Núñez es que, como ya informó ABC, todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales le han avalado en el proceso de primarias, así como los cinco presidentes provinciales del PP en las provincias.

En un encuentro con afiliados y simpatizantes en Torrijos (Toledo), Velázquez ha manifestado que espera que el congreso de octubre «sirva para formar un nuevo PP en que nadie coaccione a nadie, tenga el cargo que tenga, en el que nadie acorrale a nadie en un despacho para presionarle y pedirle que retire la candidatura, en el que a nadie le pase lo que en estos días me ha pasado a mí, por no ser el candidato que el partido quiere que gane», ha informado en una nota su candidatura.

Y ha añadido: «Quiero liderar un Partido Popular en el que nadie pueda decirle a ningún afiliado lo que tiene que hacer, en el que todos puedan elegir y puedan votar en libertad y sin presiones».

Velázquez ha afirmado que «nuestro proyecto ha generado una ola de ilusión que crece día a día en todas las provincias y en todos los rincones de la región» y que «esto ya no lo puede parar nadie».

En este sentido, ha pedido a los asistentes al encuentro «que no tengáis miedo a decidir, que no tengáis miedo al debate, a la alternativa y a votar en libertad. Porque existe otra forma de hacer las cosas y juntos en este congreso podemos conseguir una renovación real y un Partido Popular ganador para recuperar Castilla-La Mancha».

Por su parte, su rival,Paco Núñez, también precandidato a la presidencia del PP de Castilla-La Mancha en sustitución de María Dolores de Cospedal, ha condenado «enérgicamente» estas presiones surgidas durante la campaña, matizando que desconoce si se han producido efectivamente, y ha apostado por la libertad del voto para los afiliados, porque precisamente esa es la idea que se defiende desde su proyecto.

De esta forma se ha expresado Núñez antes del encuentro este domingo con afiliados en la sede del Partido Popular de Puertollano, en Ciudad Real. El precandidato ha indicado que «hay que normalizar las primarias», tener conciencia y creer en la libertad del afiliado para que elija libremente su proyecto político para el PP de Castilla-La Mancha, algo que se ha propugnado desde su candidatura desde el primer momento.

De igual forma, ha añadido que la única forma de defender esta candidatura es «confrontando ideas y proyectos políticos, así como la forma de la que queremos definir el partido», y ha insistido en la condena a estas presiones, que desconoce si han tenido lugar en el marco de esta campaña. También ha mostrado su convencimiento de que «hay que dejar a los afiliados votar en libertad, ya que los estatutos están para eso, y que los afiliados se ilusionen por uno de los dos proyectos sin presiones».

Tensión en la provincia de Toledo

Núñez ha aprovechado para informar de que en la provincia de Toledo están teniendo lugar «presiones brutales» por parte de la candidatura de Carlos Velázquez exigiendo que no apoyen a Paco Núñez «porque no soy de Toledo, a pesar de que me unen lazos familiares tan importantes como mi propia boda que celebramos en San Juan de los Reyes, cuando estamos hablando de un proyecto para toda la región», y ha añadido que conoce el caso de «gente vetada para ser compromisaria y gente que han hecho llorar porque no apoyaba el proyecto de Velázquez».

Paco Núñez ha concluido asegurando que el día 7 de octubre «todos iremos a una» y que este tipo de acciones «son malas», indicando que la libertad es la bandera de su candidatura.