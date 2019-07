¿Es posible reducir el riesgo de incendios en Toledo?

POR ANTONIO ZÁRATE Geógrafo Actualizado: 10/07/2019 22:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como todos sabemos, el incendio del pasado 28 de junio ha sido uno de los mayores sufridos por Toledo, presuntamente provocado de modo involuntario por un motor eléctrico de riesgo en la finca de Loches e iniciado poco antes de las 17 horas, media hora más tarde se había extendido por la urbanización de Montesión, obligando a su desalojo. Prueba de la voracidad del fuego, bajo condiciones meteorológicas de temperaturas de más de 40 grados, viento por encima de 30 km por hora y extrema sequedad del aire, circunstancias no excepcionales en verano en Toledo, es que el incendio se propagó rápidamente hacia el noroeste desde Montesión, saltando la autopista y llegando a cruzar el Tajo en dirección a Albarreal, a pesar de la excelente labor de todos los servicios de extinción. Gracias a la eficaz intervención de los bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación, las casas fueron salvadas de las llamas, pero no muchos jardines y sobre todo zonas de monte. Toledo ha perdido parte de uno de sus espacios de mayor calidad medioambiental, paisajístico y forestal, uno de sus medios naturales de mayor biodiversidad y un pulmón de aire limpio. Los daños para la fauna y flora sobre una superficie de 1300 hectáreas han sido importantes y no todos fáciles y rápidos de reparar.

Como muestran las imágenes del satélite Sentinel-2, el incendio ha destruido lo que encontrado a su paso en una franja de uno o dos kilómetros de ancho según zonas, y a lo largo de casi 20 km, formando una diagonal desde el punto inicial, cerca del Cerro de los Palos, hasta el otro lado del Tajo, en la Palomilla, en dirección a Albarreal, a pesar de los medios terrestres y aéreos empleados, con bomberos del Ayuntamiento, de la Diputación, servicios del INFOCAM y la UME. Y todo eso se explica por la dirección del viento ese día y en aquellas horas desde el sureste al noroeste. ¿Es posible imaginar qué habría sucedido si el viento hubiera soplado hacia el noreste, como ocurre con frecuencia, desde su foco inicial hacia los Cigarrales y el Casco Histórico, a escasos 2 km de distancia, hacia Santa Bárbara y el Polígono Industrial? ¿Los medios empleados, cuya eficacia ha quedado demostrada, habrían podido contener el avance en esta dirección? ¿Qué habría podido pasar con una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, de calles tortuosas y estrechas? Muchas son de acceso imposible para camiones de bomberos y dentro del conjunto histórico es imposible utilizar medios aéreos, como demostró el incendio de Nôtre Dame, en París.

Ante la espectacularidad del incendio de Montesión y su entorno, y las incertidumbres de riesgo que incrementa para el conjunto de la ciudad, es evidente que se deberá reflexionar colectivamente sobre estos peligros y adoptar comportamientos individuales que ayuden a minimizar riesgos de esta naturaleza, pero también la administración tendrá que esforzarse por perfeccionar estrategias para la prevención de incendios, sin olvidar las características medioambientales de nuestra ciudad, en una zona de escasas precipitaciones, altas temperaturas en verano y bajísima humedad del aire, la singular morfología de su casco histórico y la estructura de toda la ciudad, compuesta por barrios dispersos con grandes vacíos intermedios, algunos de uso agrario o de protección ambiental, paisajística y forestal, como el ahora afectado.

La gran extensión del municipio de Toledo, 232,1 km2, añade complejidad a la gestión del riesgo y exige máxima coordinación para la prevención de incendios. Toledo necesita un Plan integral actualizado que implique a las tres administraciones y permita disponer de protocolos concretos y precisos de actuación para cada ámbito territorial y para cada monumento y edificio de valor patrimonial, como la catedral, que permitan actuar rápidamente como en París, poniendo a salvo en su caso las obras de más valor conforme a un plan previo. El incendio de Nôtre Dame de París también debería servir de referencia para reducir daños, entre otros lugares en la catedral, que podrían ser mayores que en París por las diferencias estructurales de ambos edificios, la mayor riqueza patrimonial de nuestra catedral y la complejidad que añade un retablo principal desde la bóveda a la base, un coro central de madera y unos excepcionales órganos adosados al muro, y por si fuera poco, con muros medianeros con viviendas de la ciudad y calles estrechas. Sería bien complicado disponer de más de 400 bomberos en condiciones de rápida intervención, 18 brazos articulados con cañones de agua a 30 metros de altura, dos lanchas alimentándolos desde el río constantemente y con la presión requerida, un robot y varios drones.

Con estos antecedentes la administración está obligada también a aumentar la prevención y control del riesgo permanente de incendios que supondrá el funcionamiento de Puy de Fou, dada su proximidad a la ciudad y su ubicación en un medio forestal privilegiado y sensible al fuego. Las autoridades son conscientes de que el espectáculo nocturno que se inaugurará el próximo 30 de agosto se basa en efectos lumínicos, utilización de pirotecnia y drones. El parque dispondrá de plan de autoprotección, ¿pero será garantía de que los artefactos pirotécnicos, lanzados hasta una altura de 123 metros, caerán exclusivamente dentro del parque, aparte de que en su interior y alrededores existan zonas de bosque como las quemadas? ¿Habrá personal y medios suficientes para humectar todas las noches de espectáculo las 161 ha del PSI? ¿Y las zonas próximas de bosque de Montesión, a 300 metros del Parque?, más aún cuando se ha comprobado que la autovía M-40 no es garantía como cortafuegos. ¿Será el INFOCAM quién se encargue de la vigilancia fuera del parque todas las noches, tal como lo está haciendo durante las obras de construcción?, por cierto, que contravienen la Resolución de 26/03/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, que prohíbe temporalmente las quemas de restos y la utilización de maquinaria y equipos (en cuyo funcionamiento se genere deflagración, chispas o descargas eléctricas) en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos. ¿O serán los bomberos de Toledo y la Diputación, los encargados de esa labor? ¿Tendrán para ello financiación aportada por los sectores empresariales impulsores del parque y beneficiados con su negocio? ¿O todo correrá a cargo de los ciudadanos a través de contribuciones al erario público, como ahora para la vigilancia de las obras?

De todos modos, estamos convencidos de que la Junta de Comunidades, la Diputación y el Ayuntamiento, conscientes de los riesgos señalados, los de siempre y los nuevos, en suelo urbano y suelo rústico, y ante la reiteración de otros pequeños incendios, el último en la tarde del sábado 6 de julio en la Fábrica de Armas, arbitrarán las medidas oportunas para agilizar un Plan Integral Actualizado de Protección de la Ciudad, a todos los niveles comentados, del mismo modo que ya existe un Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el desarrollo normativo desde la Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes y gestión forestal. Esperamos que la administración saque conclusiones del gran incendio del 28 de junio de 2019 y que cuente para ese Plan con la colaboración de los profesionales relacionados con el fuego y la gestión del patrimonio, además del conjunto de los actores sociales y económicos de la ciudad. Así lo esperamos, porque reducir el riesgo de incendios en Toledo es posible y necesario, si bien la eliminación absoluta del riesgo no existe nunca.