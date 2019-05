Milagros Tolón: «Hay muchos servicios que se pueden parar si no seguimos gobernando la ciudad» La candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo y actual alcaldesa de la ciudad espera revalidar su mandato el próximo 26 de mayo

En estos tiempos de mayor fragmentación política, Mialgros Tolón afronta su primera reválida al frente del Ayuntamiento de Toledo, una disputa política tan ajustada y apasionante como en muchos ayuntamientos de toda la provincia y la Comunidad.

Hace 4 años se presentó ante los toledanos como aspirante a la Alcaldía y hoy lo hace como alcaldesa que aspira a repetir ¿en qué situación se siente más cómoda?

Creo que en esta segunda posición mucho más, por la gestión que se ha llevado a cabo en estos cuatro años. Cuando me presenté entonces había sido concejala y diputada, pero ahora han sido cuatro años contactando con todo el tejido social y eso te hace tener una visión diferente y más completa de la ciudad. Ahora ya sé lo que tenemos pendiente y en lo que tenemos que seguir trabajando. Por tanto, es una situación más cómoda pero que se afronta con más ilusión y con más fuerza que hace cuatro años, porque tengo la seguridad de la gestión, que creo que es positiva, y con la conciencia del trabajo bien hecho.

¿Qué nota se da a la gestión realizada?

No me voy a poner nota porque esa la tienen que poner los ciudadanos el 26 de mayo. Pero creo que este ha sido una gobierno de proximidad y cercanía, que nada tiene que ver con otro tipo de política como la nacional. Aquí es estar en la calle con los vecinos, escuchando sus problemas. Creo que la sensación de la calle es buena, pero la nota la deben poner los vecinos que vayan a votar y que quieran apostar por este gobierno o por otras situaciones que ya hemos vivido y en las que la ciudad ha salido perjudicada, y me refiero a los tiempos de gobierno del PP en la Junta, en los que la ciudad sufrió los mayores agravios.

¿De qué se siente más satisfecha y cual la asignatura pendiente?

Nos sentimos especialmente orgullosos de la creación de empleo. Se han creado más de 7.500 puestos de trabajo y estos no los ha creado el Ayuntamiento, pero sí las condiciones propicias para que se creen. También hemos apostado por esas políticas de ayudas para la gente que no encuentra trabajo por su situación muy vulnerable. Que en la ciudad en la que vives el paro haya bajado en 2.000 personas en cuatro años es muy gratificante. Pero ¿qué tengo todavía pendiente?: seguir trabajando por el empleo. De hecho, la primera medida si seguimos al frente del Ayuntamiento es una apuesta decidida por el empleo con un millón de euros de fondos europeos que tenemos para ayudar a casi 100 toledanos jóvenes que están en situación de desempleo.

El empleo es fundamental ¿pero no le parece que deberían llegar más empresas a la capital como ocurre con otras zonas como el corredor de La Sagra o el del Henares?

Aquí hay dos condicionantes: primero el efecto frontera, porque La Sagra está mucho más cerca de Madrid y las empresas que son de allí se van más cerca. Pero en la ciudad de Toledo en los últimos cuatro años se han creado más de 156 empresas y algunas importantes. Por tanto, ese efecto frontera se amplía cada vez más y está llegando a la ciudad de Toledo. Pero además, las empresas buscan más cosas: por un lado suelo, que tenemos, y también estar al lado de una ciudad histórica. Ese es el caso del parque temático Puy du Fou, que se podía haber ido a cualquier otro lugar de España o de Europa, pero está aquí. A eso se añade que nosotros somos una garantía de ayudar a las empresas en toda la tramitación para instalarse. Por eso, hace unos meses Fedeto premió al Ayuntamiento por crear una situación propicia para crear empresas

¿Cómo han evolucionado en estos años los servicios públicos de la ciudad?

Hemos sacado a concurso siete servicios públicos: la luz, transporte público, la ORA, la telefonía... y es evidente que contratos que estaban ya obsoletos han evolucionado. Solo quiero poner de referencia el de los autobuses urbanos, ya que podemos presumir uno de los servicios de transporte más avanzado y accesibles. Todas las concesiones públicas se han adjudicado con unos criterios de sostenibilidad, medioambiente y accesibilidad. Se han modernizado muchísimo. Todavía quedan dos contratos por sacar, el de limpieza y el de parques y jardines, y lo que puedo asegurar es que en el pliego de condiciones los vamos a mejorar mucho más.

Es el contrato que ellos sacaron en 2006, además judicializado. Pero el que ahora sacaremos llegará a todos los barrios, será sostenible y en el que el reciclado estará presente en todos los sitios, incluido el Casco Histórico.

Seguridad urbanística

Un nuevo Plan de Ordenación Municipal ¿es algo imposible de alcanzar o llegará cuando menos lo esperemos?

También es un plan que hizo el Partido Popular. Llevamos 19 años que si sí que si no, pero hace un año los tribunales suspendieron el plan. Nosotros ya estábamos preparados y teníamos las herramientas preparadas, mediante las modificaciones 28 y 29, para que la ciudad siguiera creciendo. En un año no solo se han instalado empresas, sino que se están haciendo más de 300 viviendas. De hecho, ahora hay mejores condiciones para los empresarios para crear viviendas que hace cuatro años. Por tanto, la ciudad está más segura urbanísticamente que antes.

¿Puede decir que ha tratado a todos los barrios de manera equitativa?

Creo que sí. Algo que está dentro de mi ADN es ser la alcaldesa de los toledanos de todos los barrios. Y puedo decir que con esos 25 millones de euros que se han invertido en la ciudad se ha hecho un equilibrio total en todos los barrios, y podría poner ejemplos de inversiones importantes en cada uno de ellos, porque en esta ciudad todos los barrios son de primera, ya que cuando alguien vive en una zona quiere que esa sea la mejor. Además, teniendo en cuenta las inquietudes y propuestas de los vecinos.

Como en muchos ayuntamientos, ha habido que acometer un plan de saneamiento de las cuentas públicas ¿cuál es el resultado y en qué situación está ahora el Ayuntamiento?

Estoy muy orgullosa de que a día de hoy podamos decir que en cuatro años este ayuntamiento se ha quitado 32 millones de euros de deuda. Eso significa que en 2021 el Ayuntamiento tendrá deuda cero con los bancos. Unas deudas, por cierto, heredadas de la época del gobierno del PP, y más de la mitad eran del Palacio de Congresos. Esta labor que hemos hecho ha saneado la hacienda y además bajando los impuestos durante cuatro años. Asimismo, hemos tenido un superávit que por la Ley de Equilibrio y Estabilidad Presupuestaria solamente se puede emplear para obras sostenibles.

Por cierto, ¿cómo se ha portado la Junta con la ciudad de Toledo?

Solo voy a poner un ejemplo: el hospital. Hace cinco años nadie hablaba de él porque estaba parado. Hoy, todo el que pase por allí verá un gran hospital que pone en evidencia a los gobiernos del PP en la región. Pero hay más ejemplos: el centro de salud de Azucaica ya abierto, el de Santa Bárbara en construcción. También las ayudas en los planes de empleo que antes no existían. Además, es importante que haya el mismo signo político en la Junta y en el Ayuntamiento, y ahora con el Gobierno de España mucho mejor, porque seguro que nos vamos a ayudar más y no a castigar como hizo Cospedal con Emiliano García-Page.

¿Y cómo se ha portado la oposición desde su punto de vista?

Ha hecho su papel. Con Ciudadanos he tenido una buena relación y en dos años me han aprobado los presupuestos. Pero también me siento muy orgullosa de la labor que ha hecho Jesús Labrador, del PP, porque ha sido muy leal a la ciudad y en momentos muy difíciles ha antepuesto los intereses de la ciudad a los de su partido. Para mí ha sido estos cuatro años un gran político.

Ahora ¿por qué hay que votar al PSOE? ¿qué novedades o líneas maestras presenta en su programa electoral?

Si queremos que la ciudad siga creciendo en todo hay que seguir por esta línea que hemos empezado. Fruto de lo que sembremos hoy será lo que tengamos mañana. Hoy hay previstos muchos proyectos, algunos que van a entrar en licitación, que se pueden parar si no seguimos gobernando la ciudad. Esto ya pasó hace unos años. Llevamos una línea una línea de crecimiento en empleo, en desarrollo económico, en actividades culturales, en el ocio en la calle... y todo esa trayectoria se puede parar. Por eso, yo quiero pedir el voto de todos, al margen de ideologías. Porque tenemos un proyecto de ciudad moderna, que también cuida sus tradiciones, y esta trayectoria no se puede parar. Naturalmente queda mucho por hacer, pero queremos posicionar a la ciudad de Toledo en al capital de la innovación

Para un problema que parece eterno como es la mejora del río ¿qué le va a exigir a un gobierno de su mismo color político que encabeza Pedro Sánchez?

Yo ya se lo he exigido, pero me gustaría que todos los candidatos que se presentan a la alcaldía dijeran, como yo, no al trasvase. Este ayuntamiento presentó en febrero de 2017 una moción en la que íbamos a recurrir el Plan Hidrológico que para nosotros es injusto, pero aquí el PP votó en contra, por tanto no tienen el mismo discurso. Yo he dicho en la Ejecutiva de mi partido y al presidente del Gobierno aquí en Toledo que no al trasvase, y no me voy a cansar de decirlo. Estamos en un cambio climático y además hay recursos como las desaladoras que hay que poner en marcha e incluso tenemos la razón legal para que se cumplan los caudales ecológicos. Quiero que los políticos de Toledo sean valientes y digan a sus jefes no a los trasvases, pero ninguno se ha atrevido; nosotros, sí.

Teniendo en cuenta cómo evoluciona hoy día el turismo en las ciudades, con la polémica de los pisos turísticos, ¿cuál es su plan para que la zona antigua no se convierta en un lugar conflictivo y al mismo tiempo se frene la huida de gente que lo habita?

Toledo no está al margen de lo que ocurre en otras ciudades respecto a las viviendas turísticas, por eso es importante un turismo sostenible. Una ciudad con el casco antiguo más grande de España no puede verse atropellada los fines de semana y que los residentes no puedan vivir. Por ello lo primero que vamos a hacer es sacar una ordenanza para regular las viviendas turísticas, porque lo que hacen es perjudicar gravemente a los residentes del Casco y a los futuros residentes que pueda tener, ya que se encarecen los alquileres y la vivienda. Pero eso no es incompatible con que vengan turistas a la ciudad, porque solo en cuatro años se han creado mil puestos de trabajo en el sector servicios. Por tanto, hay que ser equilibrados y diversificar las rutas. Todos los turistas van por las mismas calles, por lo que habrá que hacer algo para que el casco sea visitado por todos lados. Pero los que mantienen esta zona de la ciudad son los residentes, de ahí que hayamos puesto los 365 días del año la zona verde para que puedan aparcar. Por todo ello, es importante desestacionalizar el turismo, de forma que aparte del turismo del fin de semana incidamos en ese otro turismo de reuniones y convenciones que viene de lunes a miércoles.

El nuevo hospital

No solo los vecinos de la capital sino los habitantes de la provincia van a encontrarse en la próxima legislatura con una gran novedad: el nuevo hospital ¿Puede asegurarnos que todo el movimiento de entrada y salida está bien resuelto? Y por otro lado ¿Qué cree que debe hacerse con el edificio del antiguo hospital?

Hoy estamos hablando de los accesos al hospital, pero hace cinco años hablábamos de tener un hospital, y eso hay que subrayarlo. En los accesos se está trabajando a tres bandas (la Junta, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento) y nosotros hemos hechos nuestro papel con las dos rotondas construidas. La Junta está terminando el proyecto de la carretera que irá desde la bajada de Las Nieves hasta el hospital, y con Fomento se está hablando de la autovía Maqueda-Cuenca, que no afecta solo al hospital solo sino a toda la ciudad. Por tanto, todos los trabajos se están coordinando. Y sobre el Virgen de la Salud, ¿qué hacer con esos terrenos? Son propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, pero lo primero es escuchar a los profesionales. Pero puedo asegurar que el barrio de Palomarejos no va a quedar desamparado, ya que irá el nuevo cuartel de la Guardia Civil de 30.000 metros cuadrados, las más de 400 viviendas que se van a hacer por parte del Ayuntamiento y la ampliación del centro de especialidades. En lo que es el hospital hemos hablado de un centro sociosanitario, pero sobre todo escuchando a los profesionales.

¿Cuál es su propuesta en materia de impuestos para los toledanos en los próximos cuatro años?

Ya hemos bajado los impuestos durante estos últimos cuatro años. 0,4 los impuestos y las tasas municipales. El segundo año bajamos por debajo del IPC, y para este año hemos vuelto a bajarlos con bonificaciones fiscales al desarrollo económico y al empleo.

Aún así, queremos seguir quitando presión fiscal a los toledanos, y para eso hemos aprobado que a partir de este año los menores paguen menos en el cine de verano, que todos los parados de Toledo no paguen las actividades deportivas. Y para la próxima legislatura va una bajada del impuesto de plusvalías, del de circulación y bonificaciones fiscales con un plan de comercio, la gratuidad del autobús hasta los 12 años para todos los niños y la gratuidad del buhobus.

Sabemos que sale a ganar, pero en las tres últimas legislaturas el PSOE ha gobernado gracias a coaliciones. De entrada ¿cuál es su quiniela o previsión de resultados?

Espero que el 26 de mayo los toledanos, de todos los signos políticos, apoyen mi proyecto de ciudad que llevo haciendo desde hace cuatro años. Salgo a que me den su máximo apoyo para llevar a cabo mi proyecto de ciudad.

¿Qué opinión tiene de sus rivales políticos? El caso de que los dos partidos políticos más votados hasta ahora, PSOE y PP, estén encabezados por dos mujeres ¿le da un poco más de morbo político?

Eso le parecerá a usted. A mi no. Del resto de candidatos, todos tienen mi respeto.

Le ha extrañado lo que ha pasado con sus socios de gobierno de Ganemos al desaparecer todos del mapa político municipal?

Me ha entristecido mucho. Con Javi Mateo he gobernado cuatro años y es una persona muy leal a la ciudad y muy válida en política.

¿Tuvo tentaciones de proponerle ir en su candidatura?

No. Sé que su carrera política no ha terminado y sabía que podía ponerle en un compromiso. Ya tenía la lista prácticamente cerrada, porque eso pasó después de presentar la lista. Él tiene su trayectoria y Javi Mateo no se ha terminado.

Como parece que los pactos van a ser inevitables, ¿parte el PSOE con ventaja sobre el resto si lo puede hacer con la izquierda pero también con Ciudadanos?

No entiendo por qué los pactos va a ser inevitables. Yo espero que sean evitables.

Eso sería noticia en sí mismo...

Sí. Y es posible que el ABC la dé sobre la ciudad de Toledo y espero que también de Castilla-La Mancha. Las urnas están vacías y no hay nada decidido. En los pueblos y ciudades la gente muchas veces no vota por las siglas, sino por lo que se ha hecho y se quiere hacer. Por eso espero que tengamos ese apoyo suficiente.

Desde la Junta de Page se vende un acuerdo Con Ciudadanos ¿Es posible eso en el Ayuntamiento?

Yo no lo he escuchado. Nosotros tenemos el pacto con los toledanos, y ese es llevar el proyecto de ciudad para los próximos cuatro años.

¿Qué posibilidades ve a Vox?

Es una tónica general que están subiendo, y creo que sí subirán.