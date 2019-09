La dirección nacional de Vox decidirá el nombre del sustituto de Alberto Romero como concejal Aunque tras la expulsión de Luis Miguel Núñez será el único concejal de su grupo recibirá un sueldo como portavoz

VALLE SÁNCHEZ @vallesnchez TOLEDO Actualizado: 20/09/2019 20:37h

Vox aún no ha anunciado el nombre del concejal que ocupará el puesto de Alberto Romero en el Ayuntamiento de Toledo. Aunque el siguiente en la lista, el número tres, es David Lucas López. la formación de Santiago Abascal está aún estudiando quién dirigirá la política municipal y se convertirá en concejal liberado, con sueldo, del Ayuntamiento, como corresponde, según el reglamento, a los portavoces de los grupos.

Según informaron a ABC fuentes de Vox en Toledo, serán los órganos nacionales del partido, desde la Intermunicipal, quien se encargará de anunciar el nombre del nuevo concejal: si será el número tres o correrá la lista.

Vox intenta dar solución a la grave crisis que atraviesa en Toledo tan solo tres meses después de haber tomado posesión del cargo los dos concejales obtenidos en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, en las que obtuvo el 8,23 por ciento de los votos gracias a 3.603 votos de los toledanos. Alberto Romero hizo efectiva el pasado jueves su renuncia como concejal en el pleno municipal, una decisión que justificó por las «dificultades y obstáculos» que se ha encontrado para ejercer su tarea y que le han hecho «imposible» trabajar, pese a la «gran ilusión» con la que llegó. Dijo también que se enteró «por el Boletín Oficial del Estado» de que el partido le había designado candidato a la Alcaldía.

El otro gran protagonista del Pleno fue su hasta el jueves compañero de bancada, Luis Miguel Núñez, que también se marcha de Vox, aunque ahora será concejal no adscrito. Núñez no será liberado económicamente al no pertenecer a ningún grupo municipal y tan solo recibirá las dietas de asistencias a los plenos y comisiones, como hasta ahora.