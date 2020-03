V. S. TOLEDO Actualizado: 12/03/2020 21:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Me importa más que en los colegios se lave las manos tres o cuatro veces al día a los alumnos a que se les deje sueltos en las calles, los parques o los centros comerciales. Hay que hablar claro a la gente y sobre todo a los que quieren quince días de vacaciones». Estas palabras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emilano García-Page, ha pronunciado este jueves por la mañana, han provocado un auténtico revuelo en las redes sociales. Por eso, durante la comparencia en la que ha anunciado la suspensión de las clases, también ha querido matizar sus afirmaciones en torno al personal docente, criticadas también por el Partido Popular, recalcando todo su apoyo y «reconocimiento» a los profesores. «Que se me disculpe si en algún momento he dicho algo que se me pueda malinterpretar».

Sin embargo, sí ha mantenido las críticas al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, que a primera hora de este jueves ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva presencial desde este lunes. «Se evaluará en su momento, en todos los sentidos», ha dicho García-Page, que ha adelantado, incluso, que el Gobierno regional tendrá que «reevaluar la negociación de la financiación, el contrato programa con la universidad», como ha dicho que se hará «con todas las instituciones que se ven afectadas por las decisiones que se están tomando». En esta línea, ha incidido en que desde este viernes, -y no el lunes- se suspenden las prácticas, la investigación y las clases presenciales, no desde el lunes como había dicho el rector.

Desde el PP, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido la dimisión del presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ya que a su modo de ver no ha sido capaz de tomar decisiones «congruentes y valientes» ante la crisis del COVID-19, y ha considerado que ha demostrado que «le viene grande esta situación». En un comunicado de prensa tras conocerse que Castilla-La Mancha ha suspendido la actividad lectiva desde este viernes, Agudo ha afirmado que García-Page «no sabe liderar» desde el Gobierno regional esta crisis, como a su entender sí «han hecho otras comunidades autónomas».

La secretaria general del PP regional ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha desacreditado a Emiliano García-Page al ponerlo en evidencia esta misma tarde al pedir el cierre de los colegios en todas las comunidades autónomas del país». Agudo ha destacado que la situación en Castilla-La Mancha «es muy grave», ya que ha apuntado que García-Page ha comparecido en la mañana de este jueves «exclusivamente para insultar a todos aquellos que habían tomado decisiones que el presidente de la Junta no había querido llevar a cabo». Así, ha considerado que el presidente autonómico se ha dedicado «durante muchos minutos» a insultar a los docentes, a los que «ha acusado de querer irse 15 días de vacaciones», así como a alumnos, padres de niños en edad escolar y a los alcaldes de la región, que «han tenido que tomar medidas en los ayuntamientos de la región ante la grave crisis del COVID-19». Por esto, Agudo ha afirmado que el PP de Castilla-La Mancha tiene «que denunciarlo», ya que ha opinado que «Castilla-La Mancha no se merece un presidente que se dedique a insultar a todos aquellos que están trabajando» en centros escolares.

La secretaria general de los «populares» ha lamentado el «desatino y bochorno» que, a su entender, García-Page ha hecho «padecer» a los castellano-manchegos, al afirmar que no cerraría los colegios de la región, y ahora, se ha visto «obligado a cambiar de opinión por una directriz del Gobierno de Sánchez».

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha considerado «lamentable» e «indecente» que el Partido Popular aproveche una crisis sanitaria para pedir la dimisión del presidente regional, Emiliano García-Page.

En rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gutiérrez ha pedido al responsable regional del PP, Paco Núñez, «lealtad, responsabilidad, coherencia y, sobre todo, que no sea hipócrita y que tenga la valentía de que, si le parecen mal las medidas que se están tomando y el ritmo de las medidas que se están tomando que, al mismo tiempo tenga la valentía de llamar a Casado y pedir la dimisión del presidente de Andalucía y de Castilla y León», quienes están adoptando decisiones en el mismo sentido.

Garcia Page,presidente de Castilla la Mancha,con su habitual prepotencia declara ante la prensa que no se cerraran los centros escolares,y

menos porque algunos quieran tener 15 dias de vacaciones.

Pasado un rato se baja los pantalones y da marcha atras

gracias al profesorado. pic.twitter.com/1eybob5BtB — @Madox (@Madox42881162) March 12, 2020

Os pongo un vídeo de García Page de hace unas horas.



Ahora acaban de suspender las clases.



REPITO: El vídeo es de hace unas horas, de hoy mismo y momentos después suspende las clases.



Pues este tipo nos gobierna. pic.twitter.com/gy9A88Ydi4 — EL TALAVERANO (@Talaverano78) March 12, 2020

😖 El espectáculo que ha ofrecido hoy el señor Page ha sido lamentable. En apenas 6 horas ha pasado de decir que la UCLM quería 15 días de vacaciones a que había que cerrarla no el lunes, sino este mismo viernes. 🥶#UnPocoDePorFavor#YoMeQuedoEnCasapic.twitter.com/P2Z1gjMhiX — Cuidando_Podemos_CLM (@ClmCuidando) March 12, 2020

Emiliano García-Page (@PSOE) dice que no va a suspender las clases en CLM "sólo porque la gente quiera tomarse 15 días de vacaciones".



En la CCAA donde él gobierna ya hay muertos y focos de contagio por #COVID19...



No le adjetivo porque este miserable podría querellarse. pic.twitter.com/7qOJBS5VPc — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 12, 2020

García Page es una vergüenzapic.twitter.com/EOXVjIzHEt — chaeryoung love bot (@chaeryoungw) March 12, 2020

“No vamos a suspender la Semana Santa porque tiene fecha y la gente quiere sus vacaciones”



Se puede mejorar?



Emiliano García-Page: No suspendemos las clases que aquí quieren 15 días de vacaciones y los profesores son unos vagos



Con dos co**nes!!!! — The Gunslinger (@TheGunslingrr) March 12, 2020

Page padece algun tipo de afeccion a su capacidad de raciocinio?. Ya son muchas picias juntas. contra el gobierno y el presidente Pedro Sanchez, ahora con los profesores y maestros y mañana contra quien? — FLV (@FLV56) March 12, 2020

Con las declaraciones de García-Page deja claro como es él, que ante una crisis mundial sólo piensa en vacaciones. No es el sentir de ningún colectivo, ni profesores ni los que teletrabajan — nosoyyo (@kaiju666) March 12, 2020

