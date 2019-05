Quesos Romero: pura magia en el paladar Esta empresa quesera de Ocaña (Toledo) ha tenido este año varios reconocimientos en concursos agroalimentarios

«No es queso, es magia». Este es el lema con el que se da a conocer Quesos Romero, de Ocaña (Toledo), que desde las primeras décadas del siglo XX lleva llenando de sabor los paladares de millones de personas en España. Algo que ha llegado hasta nuestros días, ya que este año, gracias al trabajo realizado por sus maestros queseros, han conseguido reconocimientos a su buen hacer en forma de premios.

Esta quesería, que presume de sus orígenes por todo el mundo, es la única fábrica de este producto que existe en esta localidad toledana. «Es el queso que nace en Ocaña y que hemos llevado a todo sitio donde hemos estado, incluso hay mucha gente que conoce el pueblo gracias a nosotros», afirma el responsable de la empresa, Justo Manuel Romero, de la cuarta generación de la familia de estos queseros.

Su lema es «no es queso, es magia». ¿Cuál es el truco que hace tan mágicos a sus quesos?

Nuestros quesos destacan por su calidad, fabricados artesanalmente y con un sabor final exquisito. Nuestra comercialización aumenta día tras día y es por eso, y por las reseñas de las personas que los han disfrutado, por lo que creemos que nuestro sabor es inconfundible, que crea emoción y posee magia.

Si no me equivoco, fueron pioneros en España en fabricar queso madurado en aceite de oliva, que es el que ha conseguido este año un premio en la «World Olive Exhibition». ¿Qué es lo que caracteriza a este queso?

Al igual que todos nuestros quesos que se elaboran artesanalmente, nuestros quesos madurados en aceite de oliva no podrían ser menos. Poseen una textura y cremosidad inigualable, creando una explosión de sabor incluso en los paladares de los más experimentados. Un queso que no deja indiferente a nadie y que al final, todos repiten.

Y en el Salón Gourmet, celebrado en Madrid recientemente, fueron finalistas en la categoría de semicurado con «Abuela Paz». ¿Cómo es este queso?

Es un queso que llevamos haciendo menos de un año y ya nos ha dado la primera alegría, posicionándose en la final del Salón del Gourmet entre los 6 seis quesos mejores de España donde, se presentaron más de 800 participantes. Es un queso de oveja pasteurizado, curado sin nada, sin especias y sin aceite, pero con nuestro estilo. Da ese pasito más que nosotros siempre buscamos, tiene cremosidad, textura y explosión al paladar. Es un gran queso, pero son los consumidores los que tienen que juzgar. Para mí, ya es una satisfacción personal el habernos metido entre los 6 mejores de España en menos de un año.

¿Qué otros productos elaboran y qué es lo que les distingue?

Elaboramos una amplia variedad de quesos, todos ellos 100% artesanales, desde quesos de tres meses de curación, como nuestro queso semicurado, hasta quesos de un año y algunos curados al pimentón o romero. Se caracterizan por su excelente calidad, diferenciación y esencia propia.

Ustedes son la cuarta generación de una saga familiar dedicada a la elaboración de queso artesano. ¿En qué han cambiado las cosas desde sus inicios hasta ahora y en qué no?

Quesos Romero, desde su primera generación, empezó y sigue siendo, la única fábrica de queso que existe en el pueblo de Ocaña. Es el queso que nace en Ocaña y que hemos llevado a todo sitio donde hemos estado incluso, hay mucha gente que conoce el pueblo por nuestro queso. Nació como una industria artesanal y familiar y que, debido a que la demanda, fue creciendo poco a poco. Sin perder la calidad que nos caracteriza, en Quesos Romero seguimos siendo la misma empresa artesanal que se inicio en maravilloso mundo del queso pero con unas instalaciones mayores. Seguimos poniendo el mismo cariño y ganas en la fabricación de cada uno de nuestros productos.

En últimos informes aparecía un descenso de queso en España. ¿Cree que esto es así o no es real?

Nosotros no perderemos nunca la ilusión. Cada día crecemos, nuestros productos son recomendados y, por eso, en nuestro caso, no notamos ese descenso. Confiamos y trabajamos duro para que el mundo del queso no decaiga y se apueste por un producto que crea momentos, hace vibrar y da felicidad.

Entonces, ¿es mejor que te la den con queso?

Que si te la dan, que sea con Quesos Romero y que, al menos, si es así, te deje un buen sabor de boca.