El jugador del Albacete Rey Manaj sale del hospital sin daños neurológicos

Rey Manaj, futbolista albanés del Albacete Balompié, salió en esta mañana de sábado del hospital de Granada tras pasar la noche en observación por un traumatismo craneoencefálico y facial sufrido en el partido de este viernes por la noche ante el Granada.

El futbolista, internacional con Albania, tiene ya el alta médica en lo que al golpe en la cabeza se refiere. Si bien, se confirmó que tiene una rotura de los huesos propios de la nariz como consecuencia de la patada que recibió de forma involuntaria por parte de Germán Sánchez y que le dejó inconsciente. Rey Manaj ha solicitado ya que se le facilite una máscara habitual en estos casos con objeto de poder entrenar lo antes posible.

Por otro lado, ya se sabe que fue Rodri Ríos el que profirió insultos racistas a Jeremie Bela. Quien denunció estos hechos fue el técnico del Albacete Balompié, Luis Miguel Ramis, en sala de prensa tras el encuentro que su equipo acababa de empatar en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

«Tengo a un jugador en el hospital y a otro llorando en el vestuario, es Bela. Por ahí no paso. Debe salir a pedir disculpas el jugador del Granada que ha tenido una actitud muy fea con él», declaraba en la rueda de prensa.

«Estas cosas las tengo que decir porque no pueden quedar ahí. Tenemos que ser cero tolerantes. No doy nombres porque no lo he escuchado, pero hay compañeros míos que sí, muchos. Un jugador de ellos me ha pedido disculpas porque lo ha escuchado también. No sabía exactamente en ese momento por qué, pero luego ha encajado todo. Basta, todos somos compañeros y este tipo de situaciones sobran. Bela está muy tocado. El que lo haya hecho debe salir públicamente y pedir disculpas», afirmaba Ramis.