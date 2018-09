Doña Sofía da ejemplo y retira residuos del mar en Menorca La Reina madre ha participado en Cala Teulera en la campaña «1m2 por las playas y los mares», que forma parte del proyecto medioambiental Libera

Doña Sofía ha visitado este viernes Menorca para participar en una iniciativa de retirada de residuos del mar en el marco de la campaña «1m2 por las playas y los mares», que forma parte del proyecto denominado Libera. Dicho proyecto quiere concienciar sobre el problema de la basura marina. Cabe recordar que el pasado mes de junio la Fundación Reina Sofía suscribió un acuerdo de colaboración con el citado proyecto.

El proyecto Libera ha sido puesto en marcha por SEO/BirdLife, que es la ONG ambiental decana en España, con la colaboración de Ecoembes, que es la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases.

En el marco del acuerdo suscrito en junio con la Fundación Reina Sofía, se acordó desarrollar acciones conjuntas dentro de los ejes del mencionado proyecto, para permitir abordar el problema ambiental, que «afecta al estado de conservación de los entornos naturales, poniendo en peligro la salud de los ecosistemas y la supervivencia de la biodiversidad».

Durante la actividad llevada a cabo este viernes, la Reina madre ha colaborado personalmente con varios voluntarios en la labor de retirada de residuos y plásticos realizada en Cala Teulera, en el puerto de Mahón. Seguidamente, ha conocido el proceso de filtrado de microplásticos a bordo del velero científico «Toftevaag».

«Había que venir a verlo, me gusta verlo y no solamente en el despacho, con papeles, eso no es lo mismo», ha explicado Doña Sofía a los medios de comunicación presentes en Cala Teulera.