El PSOE de Canarias estrecha el cerco sobre terminales de CC que quedan en el Gobierno

Yaiza Santana @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 21/09/2019 18:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La dirección del PSOE de Canarias ha instado a no parar el ritmo de control sobre las decenas de terminales de Coalición Canaria (CC) con capacidad de poder que quedan en el Gobierno de Canarias producto de la salida de los nacionalista el pasado mes de julio. En concreto, sobre áreas de gobierno, empresas, fundaciones y agencias públicas. Por ejemplo: solamente en redes sociales hay un gasto superior a un millón de euros anuales con más de 280 cuentas en Facebook, Twitter o Instagram.

El proceso de sustitución de personal de confianza de CC que queda en la Administración no ha contado con la rapidez que se esperaba en el PSOE canario; pero en cuestión de semanas se espera que concluya de cara a las elecciones del diez de noviembre. El retraso se atribuye a los problemas de agenda en el mes de agosto por los incendios de Gran Canaria, periodo estival y el marco presupuestario de 2020, explicó a ABC un integrante de la dirección de PSOE.

En el caso de altos cargos, se trata de una serie de perfiles políticos de CC que, tras la salida de los nacionalistas, han permanecido a la espera de nombramientos por parte del PSOE. Los puestos que corresponden a ASG, Podemos y Nueva Canarias son responsabilidad de esas formaciones. Uno de los puestos que el PSOE quiere ejecutar y donde no logra avanzar por presiones internas en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerifeo en la reestructuración en centros autonómicos de poder como Puertos Canarios.

Esta semana, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado que las elecciones generales previstas para el 10 de noviembre no van a perturbar el funcionamiento del Ejecutivo canario.

«Nuestra intención es que podamos seguir funcionando como lo estamos intentando hacer hasta el momento», ha manifestado el portavoz, quien ha recordado unas declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), quien dijo que no es fácil que once personas que no se conocían y cuyos partidos se han confrontado en las urnas sigan funcionando.

Ha precisado que una vez se ha confirmado que va a haber elecciones, «definitivamente hay que hacer los presupuestos casi a ciegas», pues el Gobierno central no va a tener cuentas y, por tanto, tampoco habrá techo de gasto ni se conoce la cifra de ingresos que recibirá Canarias del Ejecutivo central.

Julio Pérez ha reconocido que «en ingresos estamos a ciegas, habrá que hacer una estimación para hacer una distribución de los gastos» en Canarias, al tiempo que ha lamentado que el superávit, mientras no cambie la ley, se destinará a pagar deuda. No obstante, ha avanzado que dotar de financiación a la ley de servicios sociales será una de las prioridades de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.