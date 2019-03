Ortega Smith e Irene Montero, en Canarias con «cambio de hora» y buen tiempo

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y la líder de Unidas Podemos por Madrid, Irene Montero, coinciden este fin de semana en la ciudad de Las Palmas para presentar las candidaturas de sus organizaciones. Estos son los candidatos de Vox en Las Palmas.

Ambos dirigentes llegan a las islas donde, además de una hora menos, hay previsto un viento flojo variable, con predominio del régimen de brisas en zonas de costa. Este domingo una patera con 25 inmigrantes a bordo, entre ellos una mujer y cinco menores, ha sido interceptada en Lanzarote.

Podemos en Canarias tiene poder en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tuvo en el Cabildo de Gran Canaria pero dos tránsfugas forzó al partido morado a abandonar el gobierno de la isla. Vox no tiene presencia institucional en las islas pero en las elecciones regionales de mayo podrá contar con un sistema electoral modificado tras la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía.

Irene Montero dijo este mes de marzo que que democracia es que los canarios «tengan derecho a una ley de consultas y no que una mafia corrupta les de lecciones».

Montero viaja a Canarias a la presentación de la candidata por Las Palmas al Congreso, Victoria Rosell; el candidato por Santa Cruz de Tenerife al Congreso, Alberto Rodríguez; y Noemí Santana, candidata a la Presidencia de Canarias.

Montero ha expresado el apoyo a los candidatos de su partido en las islas para «echar a Coalición Canaria de las instituciones», porque considera que «después de 30 años es hora de que en Canarias haya un gobierno decente».

La juez Victoria Rosell se retiró de la política tras un fugaz paso por el Congreso de los Diputados y renunció a presentarse a las elecciones generales de 2016 después de que el Tribunal Supremo admitiera una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra ella, querella que posteriormente fue archivada.

«El caso Rosell prueba que se utilizan las cloacas para que Podemos no llegue al Gobierno», asegura la portavoz morada, que ha agregado a Efe: «Hay poderosos que no pueden ver a Vicky Rosell en el Ministerio de Justicia, porque no aguantarían que la gente sepa la verdad».