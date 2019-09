Marruecos saca partido a la falta de calor en Canarias para invertir en turismo En Agadir y Marrakech se han abierto 15 proyectos entre 2014 y 2018, con 1.300 millones de euros en inversión de capital y más de 2.300 puestos de empleo directos

Las islas Canarias atraviesan un permanente proceso de reforma del sector hotelero. Hay proyectos atragantados desde hace 20 años en las islas. El número de habitaciones en previsión de aumento es de 4.489 unidades, algo más de 9.000 camas en 18 complejos. Más que recintos de nueva construcción lo que hay es transformación de viejo a nuevo con aumento de categoría.

Entre 2015 y 2019, Canarias puso en marcha una norma para liberalizar el suelo y el nuevo Gobierno regional que restringir esas posibilidades. El número de desempleados sin ocupación a julio de 2019 supera las 15.000 personas y hay más de 150.000 personas en desempleo casi estructural en el sector servicios.

Mientras en Canarias el negocio del turismo aumenta en el sector urbano, en las zonas turísticas de sol y playa el ritmo de inversión es muy lento. Como en las islas no se aporta calor a la inversión porque las estructuras locales no quieren competidores externos, los operadores optan por crecer donde no hay tantas restricciones: capitales de las islas, donde compiten con el turismo de alquiler vacacional.

Mientras, Marruecos, que compite en el segmento de sol, playa y cultura del desierto aumenta el interés de los operadores internacionales. Marruecos ha superado a Sudáfrica como el principal destino en África para invertir en turismo atrayendo 15 proyectos entre 2014 y 2018, con 1.300 millones de euros en inversión de capital y más de 2.300 puestos de empleo directos. Estos datos salen del cruce de informaciones oficiales consultados por ABC.

En Marruecos ya se capta inversión de turismo de lujo procedente de Canarias. Así contaba ABC la operaciones del Grupo Fariones en el sector de la alta capacidad de gasto en Marrakech. En las islas buena parte de lo que se está ejecutando es comprar hoteles antiguos y reformarlos aumentando su categoría. Es lo que está realizando Banyan Tree en Arona con una inversión de 25 millones de euros. Los nuevos planes en las islas los lideran 7 Pines, Labranda, Atlantis Hotels, Cordial, Spring, Gloria Palace, H10 Hotels, Mur Hotels, Ska Hotels y AC Hotels By Marriott.

En la UE, de acuerdo con los datos de FDI, triunfan atrayendo inversión hotelera Edimburgo, Hamburgo, Manchester, Colonia, Leipzig y Glasgow. En África y Oriente Medio, Marrakesh, Ras Al Khaimah (UAE), Durbán, Sharjah (UAE), Al Khobar Saudi en Arabia Saudí y Agadir.

España tuvo otro año excelente para la inversión turística en 2018, acogiendo más de 1.290 millones en inversión de capital y aproximadamente 4.200 empleos. España fue el único país europeo en presenciar un aumento anual en el número de proyectos anunciados en turismo entre 2014 y 2018.