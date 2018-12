El pez fantasma que hay en Canarias

Las islas Canarias son un espacio interminable de especies marinas. A 2.500 metros de profundidad transita un pez raro que es una incógnita para los científicos. Tiene forma de aleta y terminaciones nerviosas a fin de captar a sus presas. Es el « Harriott a haeckeli» y se ha detectado en Canarias, Groenlandia y Nueva Zelanda. En Estados Unidos se ha detectado algún ejemplar y eso ha llamado la atención a los expertos en biodiversidad marina.

Este pez forma parte de la familia «Rhinochimaeridae» por su nariz larga. Hocicos alargados característicos pueden ser cónicos o en forma de paleta, y están cubiertos por una serie de terminaciones nerviosas sensoriales para ayudarles a localizar a sus presas.

De momento, la no existencia de operaciones pesqueras a grandes profundidades en Canarias ha permitido que la especie no corra riesgo. Estos peces tienen una espina venenosa que recorre sus primeras aletas dorsales, que utilizan como mecanismo de defensa. No mide más de 72 centímetros. Se sabe muy poco de su comportamiento reproductivo y desde 1972 está considerado como especie.