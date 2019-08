Cuando el PSOE pedía hidroaviones fijos para Canarias ¿Realmente los medios aéreos apagan un incendio o pueden hacerlo disminuir? «Quienes lo apagan son los que están en tierra», sostienen los expertos

Hace seis años el PSOE pidió que se pusiera en las islas dos bases permanente con sendos hidroaviones para responder a los incendios forestales. El PSOE por primera vez en 26 años gobierna en Canarias y en Madrid lo hace en periodo transitorio. En Change.org la petición desde la sociedad civil tuvo 147.783 firmas de apoyo.

Tras la petición del PSOE, la que era delegada del Gobierno central en las islas, María del Carmen Hernández (PP), aseguró que la isla de Tenerife contaría con un hidroavión fijo. El que fuese ministro canario José Manuel Soria afirmó que en las islas habría un hidroavión de forma permanente o, en todo caso, dos en el periodo de mayor riesgo que considerase el Gobierno de Canarias.

No todo el mundo quiere hidroaviones o los cree necesario. «El helicóptero en Canarias es mucho más eficaz que el hidroavión», asegura Wladimiro Rodríguez Brito, que fue consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. «Yo he estado debajo de un hidroavión cuando tira el agua, lo hace desde muy alto y no moja mucho. En un incendio de Valencia hubo 40 medios aéreos, y se quemaron 50.000 hectáreas. En California usaron hasta un avión DC-10». A su juicio, «son solo un complemento de mucha utilidad».