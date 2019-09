CMA CGM conecta Dakhla con Algeciras sin pasar por Canarias

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 03/09/2019 04:18h

Marruecos está reforzando su sistema logístico para aumentar las exportaciones agrícolas ubicadas entre el sur de Tarfaya y norte de Mauritania. En concreto, desde Dakhla. Como adelantó ABC este verano, Dakhla, la antigua Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental, tiene un plan activado para reforzar su presencia en el mercado internacional. CMA CGM ha comenzando a promocionar una ruta con Algeciras-Dakhla. Las operaciones se inician el 12 de septiembre.

En Canarias, el inicio de operaciones CMA CGM en Dakhla ha cogido al sector portuario fuera de cobertura. El negocio de la carga en Las Palmas no deja de decrecer por incapacidad para ofertar tarifas con fundamento y hacer competitivo el negocio canario. MSC ya dijo este verano que la ausencia de una mano de obra competitiva frena un aumento de cuota de mercado. Un directivo de su filial Opcsa afirmó este verano: « son lamentabes, no hacen lo que deberían para crecer». En círculos portuarios de Las Palmas se destacó este lunes la gravedad del anuncio de CMA CGM «porque hemos perdido un año, no nos enteramos de nada».