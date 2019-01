Así afecta el alquiler vacacional a la seguridad y defensa de Canarias No hay casas para las 200 familias de la Unidad de Caballería Milán XVI de Valencia que debe trasladarse a Lanzarote, donde hay 6.096 viviendas destinadas a turistas

Las autoridades canarias están realizando un seguimieto muy cercano al alquiler vacacional en Canarias. No solamente está generando problemas a médicos que no encuentran casa donde vivir como ha denunciado el diputado por Las Palmas de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo. Es que el Ejército de Tierra lleva ya meses de retrasos para trasladar unidades como la Unidad de Caballería Milán XVI. No hay hogares para las 200 familias que deben trasladarse desde Valencia.

Para el Gobierno de Canarias, el principio general que se debe tener en cuenta es «derecho a la vivienda de los residentes; las garantías laborales y el empleo del sector». Pero el proceso es lento y la Brigada Canarias XVI tiene una serie de retos y objetivos que ejecutar en Canarias para garantizar la correcta dirección del mando. A finales del pasado 2018 el Cabildo de Lanzarote, que debe ordenar el suelo turístico en la isla, pidió espacio en el acuartelamiento de Arrecife de Lanzarote para acoger a menores inmigrantes.

Los soldados gastan más que los turistas

Cuando se instale en Grupo de Caballería Milán XVI cada integrante de ese cuerpo en Arrecife de Lanzarote dejará en la isla 54 euros por día. De acuerdo con los datos del Cabildo de Lanzarote, gasto por turista en Lanzarote tiene una media de 36,2 euros. Los turistas de la Península en Lanzarote 48,96 euros (por persona y día) mientras que los alemanes se dejan 28,49 euros por día.

El teniente general jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios, dijo el pasado 2018 en «El Día» que «estamos analizando en detalle la importante problemática de la vivienda en Lanzarote ya que, a la vista de los últimos informes, como el que hizo público recientemente el Diputado del Común, tenemos serias dudas de que la oferta permita alojar a las más de 200 familias que pudieran trasladarse a la Isla a un precio y condiciones adecuadas».

30 euros por una habitación y día en Arrecife

Hay 4.600 viviendas disponibles en Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise en manos de operadores extranjeros como Airbnb, TripAdvisor o Booking.com. Pero los propietarios se han dedicado a colocarlas a turistas dejando a profesionales del Ejército de Tierra sin mercado al que acudir con sus familias. Y eso que el Ejército de Tierra es el segundo mayor comprador de productos de Lanzarote.

Como adelantó ABC, el gasto medio de un funcionario del Ejército en la isla que de los turistas británicos, que vienen en un alto porcentaje con el modelo de negocio de « todo incluido», es decir, que apenas deja dinero en la isla. En Lanzarote hay controladas 6.096 viviendas vacacionales, es decir, 25.934 camas. El número de camas en apartamentos, hoteles y aeropuertos, suman 74.747 unidades.

El precio medio de una casa vacacional en Lanzarote es de 106,62 euros por día. En Yaiza, 134 euros. En Arrecife de Lanzarote, donde está previsto el centro logístico del Ejército de Tierra, es de 75 euros por noche. Una habitación tiene un precio medio por día de 60 euros en Haría. Alquilar una habitación en Arrecife es de 33 euros por noche.