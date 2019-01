Economía Aragón lanza un multimillonario plan contra el paro solo para mujeres: los hombres, vetados El Gobierno de Lambán dedica casi cinco millones a «orientar», formar y subvencionar a 2.000 desempleadas

El Gobierno aragonés ha puesto en marcha un multimillonario plan para luchar contra el paro en la región, pero del que solo podrán beneficiarse las mujeres desempleadas. Los hombres lo tienen vetado. El Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán lo justifica destacando que hay más mujeres que hombres en las listas del paro: de los 66.000 desempleados que hay actualmente en Aragón, un 59% son mujeres.

El programa está dotado con 4,8 millones y contempla subvenciones a percibir por las desempleadas que participen en él. En Aragón no hay un programa similar solo para hombres en paro. El resto de acciones públicas en materia de desempleo van dirigidas indistintamente tanto para hombres como para mujeres.

La consejera aragonesa de Economía, la también socialista Marta Gastón, no considera que sea discriminatorio vetar a los hombres en este multimillonario plan de lucha contra el paro. De hecho, asegura que es justo lo contrario y dice que es necesario hacer este plan exclusivamente para las mujeres porque así se defiende «el principio de igualdad y no discriminación». Sostiene que la recuperación económica y la creación de empleo no beneficia por igual a hombres y a mujeres: «muy al contrario, cuando la situación del desempleo mejora, la brecha de género se dispara», argumenta la consejera aragonesa de Economía.

Gastón afirma que es un «programa novedoso» que «puede marcar la diferencia y dar un paso firme para avanzar en el cumplimiento real del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, también en el ámbito del empleo y la formación, dentro del mercado de trabajo aragonés».

El plan se llama «Preparadas para el empleo», es desarrollado por el Gobierno regional a través de su Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y con el concurso de las patronales regionales de CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO. Ha sido presentado pocos días después de que se hicieran públicos los datos de ocupación y paro con los que se cerró 2018, que han evidenciado que Aragón es la tercera región española en la que más se ha desacelerado la creación de empleo durante el último año.

Los 4,8 millones de euros se dedicarán a acciones de «orientación laboral», información sobre el mercado de trabajo y oportunidades de empleo, «talleres de habilidades transversales», cursos de formación y servicios de «acompañamiento» para facilitar la inserción laboral de esas desempleadas, según ha indicado la consejera aragonesa de Economía.

El programa se desarrollará durante 18 meses -hasta la primavera de 2020- y en él se ha previsto que participen al menos 2.000 desempleadas de todo Aragón. Los requisitos son que sean mayores de 30 años y que tengan necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional. Pero no se exigirá esos requisitos si son víctimas de malos tratos, mujeres que viven en el medio rural o que tengan reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33% -en cualquiera de estos tres casos, para beneficiarse de ese programa bastará con que estén inscritas en las listas del paro-.

Además, para animar que se sumen a este plan, se han contemplado abonos directos a las desempleadas que participen, en concepto de subvención o incentivo. El importe será variable, según diversos conceptos -kilometraje en caso de existir desplazamientos para participar en las acciones; cargas familiares; horas de formación recibidas; y días cotizados si la participante ha conseguido un empleo durante el desarrollo del programa-. La cuantía se abonará en un pago único a cada participante al finalizar todo el programa.