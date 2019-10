Los vecinos del Ensanche no recobran el aliento tras otra noche de furia y fuego

Violeta Julbe Barcelona Actualizado: 18/10/2019 16:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Semáforos derretidos, empañados, con las luces estropeadas; asfalto cuarteado por efecto del fuego; cristales hechos añicos en el suelo, junto a papeles que aún colgaban de alguna rama... estampas de una batalla que gritaban al peatón diurno que, en la noche anterior, Barcelona fue pasto de las llamas y del vandalismo.

Así es como se despertó ayer una parte del distrito del Ensanche tras los altercados de la noche anterior entre las fuerzas policiales y jóvenes manifestantes radicales que llenaron la ciudad de barricadas ardiendo, tal y como ya habían hecho el martes. El miércoles, sin embargo, la escalada se saldó con ocho coches incendiados y mucha más violencia. En concreto, en la calle Roger de Flor se concentraron los destrozos más importantes, una noche de furia y fuego que no acabó cuando los Bomberos extinguieron las llamas, ni tampoco con las cenizas, ya que el fuego de la indignación entre los vecinos perduraba.

Los incidentes dejaron una sensación de tristeza, conmoción, indignación e incredulidad en todos sus vecinos, quienes vieron los coches y árboles arder ante sus ojos hasta quedar calcinados. Y aún peor que eso, pasaron miedo por si el fuego se acercaba a su fachada: miedo por los gritos, disparos y golpes que resonaban por las calles... «Los del piso de arriba cerraron sus persianas de golpe. Yo salí al balcón, vi el humo y las llamas y empecé a llorar», explica Irene. Tiene 21 años y vive en Roger de Flor esquina con Diputación con su familia. Relata los hechos con mucho detalle, aún impactada por lo sucedido. «Respirar bien era difícil. El olor a plástico quemado era muy fuerte y tuve que cubrirme la nariz con el jersey». También cuenta su falta de sueño debida a la preocupación constante por si el fuego alcanzaba su hogar. Igual que Irene, María Pilar, de 70 años, tampoco pudo dormir: «Fue horrible, lo vi todo desde la ventana de mi casa. Los contenedores, el fuego, la gente… Estaba muy preocupada. Cómo han dejado la calle no tiene nombre». Es vecina de Consejo de Ciento en el cruce con Roger de Flor.

Los comercios cerraron a las ocho de la tarde por órdenes de la Policía. Ayer por la mañana sus dueños los reabrían con lágrimas en los ojos y labios enmudecidos por la incomprensión y magnitud de los daños: rótulos derretidos, paredes ennegrecidas... Los servicios de limpieza pasaron horas recogiendo los restos de los coches quemados, cortando los árboles calcinados e intentando restablecer la normalidad.

A unos 30 metros, en la esquina entre Roger de Flor y la calle Diputación se encuentra la gasolinera Repsol que quedó atrapada en medio de los manifestantes y la policía durante los altercados. Su gerente, Enrique Puig, lo relata a ABC. «La calle estuvo llena hasta las 2.30h de la madrugada y no he podido dormir en toda la noche». Puig se enfrentó a «jóvenes agresivos y con malas pintas», los mismos que le rompieron una de las mangueras de agua de la gasolinera para echársela a la policía. Al querer pararles «uno con un casco me levantó la mano, me intentó agredir».

Una escuela infantil con niños jugando en el recreo se halla en la acera de enfrente. Dos profesoras en la puerta comentan que a las 7.30 de la mañana olía toda la calle a gasolina y alcohol, mientras miraban preocupadas a su alrededor. En los bares y panaderías de la zona todos hablan de lo mismo: nadie asimila lo sucedido.

Entre asfalto deteriorado y vidrios crujiendo bajo la suela del zapato a cada paso, el peligro parecía aún presente para quienes despertaron en la calle Roger de Flor, donde ayer, horas después de la noche de vandalismo, seguía oliendo a quemado.