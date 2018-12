Varapalo de la Sala al instructor del caso Villarejo por el archivo de una pieza Debió practicar antes las diligencias que él mismo ordenó sobre el comisario Salamanca

Pablo Muñoz

@pablomunozabc Seguir Cruz Morcillo

@cruzmorcillo Seguir Madrid Actualizado: 15/12/2018 02:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió ayer la investigación judicial del caso Villarejo y ordenó al todavía instructor Diego de Egea que reabra la pieza separada en la que están implicados el excomisario principal Carlos Salamanca, ahora jubilado, su hijo y su mujer. El tribunal recuerda al juez que acordó «el sobreseimiento profesional encontrándose el procedimiento aún en fase de Diligencias Previas».

La Sala, que da la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce Podemos, recuerda además que ese cierre fue extemporáneo, máxime «cuando existen diligencias de investigación cuya práctica está judicialmente acordada y que no se han efectuado (...) solicitadas por el Ministerio Fiscal, y que aquél considera fundamentales para la conclusión de la instruccción».

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional también reprocha al instructor la «incongruencia apreciada en la resolución (...) ya que «excede claramente» el ámbito «al que debió circunscribirse». En este sentido, precisa que eximió por falta de indicios a Salamanca de más delitos de los que se investigaban en la pieza que estaba archivando, e incluyó además a su mujer y a su hijo, que tampoco constaban en esa pieza separada, sino en la principal.

Recuerdan los magistrados que si De Egea hubiese seguido lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lugar de archivar directamente las actuaciones habría dictado auto de transformación en Procedimiento Abreviado para que la Fiscalía y la acusación popular pudieran pedir o no la apertura de juicio oral y la práctica de nuevas pruebas. En ese momento es cuando el juez instructor puede archivar si no ve material probatorio suficiente. Sin embargo, en este caso dictó sobreseimiento por falta de indicios sin haber completado la búsqueda de los mismos.

Los investigados son sospechosos de los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y contra los ciudadanos extranjeros. Como ya ha informado ABC desde el comienzo de las investigaciones, el comisario Carlos Salamanca jugaría un papel fundamental en la trama liderada por su amigo José Villarejo, ya que ocupaba un puesto clave en la Policía: comisario jefe del aeropuerto de Barajas.

Tanto Salamanca como el propio Villarejo fueron detenidos el 3 de noviembre de 2017 y dos días más tarde enviados a prisión provisional en el marco de la operación Tándem. Sin embargo, De Egea acordó en marzo la puesta en libertad con medidas cautelares del primero, mientras mantiene en la cárcel desde hace más de un año al comisario jubilado.

La Sala no entra a valorar si hay pruebas o no contra Salamanca, puesto que no era objeto de este auto, pero se trata de un duro varapalo al instructor, que ha pedido dejar la Audiencia Nacional. Los fiscales Anticorrupción y la acusación popular se han opuesto al archivo de otras dos piezas –Iron y Land– y está pendiente el pronunciamiento de la Sala, pero la decisión de ayer es un espaldarazo para ellos.