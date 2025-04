Sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo

El pleno del Senado se reúne este martes para la sesión de control al Gobierno, en la que el Ejecutivo tendrá que responder a varias cuestiones. Dos de ellas, dirigidas a los ministros de Justicia e Igualdad — Juan Carlos Campo e Irene Montero —, tienen que ver con el caso Dina, que salpica al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias . Ambas preguntas han sido registradas por el PP.

El Gobierno también tendrá que responder sobre su gestión de la pandemia de la Covid-19, sobre todo en materia educativa y laboral. La Agenda 2030, responsabilidad del vicepresidente Iglesias, también concentra varias de las preguntas, así como el estado de las infraestructuras de transporte.

Posteriormente será el turno las interpelaciones, tres, que se centran en las posibles subidas de impuestos , en que la educación concertada no pueda acceder a ayudas derivadas de la crisis provocada por la pandemia y también por las medidas concretas que se han realizado para apoyar a los municipios afectados por las DANA entre el otoño de 2019 y principios de 2020.

María Salom, del PP, pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, si el Gobierno actúa de acuerdo a los principios de la Agenda 2030, a lo que este responde afirmativamente. España es «uno de los países que más importancia ha dado a la Agenda 2030 como política de Estado», sostiene Iglesias, algo que provoca el rechazo de Salom. La senadora del PP le recuerda algunos de sus objetivos, como el fin de la pobreza y el desarrollo del bienestar: «Renunció al bienestar de Vallecas por el casoplón de Galapagar», le dice. Además, denuncia su «actitud paternalista y machista» en el caso Dina, donde «cual macho alfa de la manada toma las decisiones por sus colaboradoras». Usted, hombre, decide por ella [su colaboradora, Dina Bousselham], mujer», dice, antes de preguntar «qué información tenía esa tarjeta». Salom sostiene que esto también es violencia de género y le recuerda su frase sobre el perdón en la política: «En política no se pide perdón, en política se dimite».

«En nuestro país la prensa es necesaria porque con ella se garantiza la pluralidad de ideas y el debate», sostiene el portavoz del PP. «Naturalizar el insulto no se ajusta a la democracia, atacar a periodistas que no le gustan no se ajusta a la democracia y ocultar un caso como el Dina-Iglesias no se ajusta a la democracia por mucho que a usted le gustaría cambiarle las mascarillas a los periodistas por mordazas», continúa. «Ni usted es tan poderoso para poder señalar a los periodistas ni este país tiene una democracia tan débil como a usted le gustaría», insiste Maroto.

«Usted no cree en la presunción de inocencia de nadie [...] ni en la Justicia, usted ha hecho una opinión que desmerece la actuación de nuestro sistema de Justicia», le dice el ministro a Bernabé. «Son incapaces de creerse los principios y valores que consagra nuestro documento constitucional», le acusa Campo.

A petición del Grupo Socialista, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , hace balance del plan especial para el Campo de Gibraltar que tiene como objetivo acabar con el narcotráfico en la zona. «Seguimos trabajando, hemos aprobado un plan para el próximo año y medio con una inversión, no gasto, de más de 48 millones de euros», dice el ministro.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos , es cuestionado por el PNV sobre los retrasos en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. El dirigente socialista sostiene que no se está frenando el procedimiento con la suspensión de varios trámites, sino que se hizo «para que no decayera la evaluación y hubiera que empezar de cero». Ábalos explica los trámites que sí han seguido adelante y los que s ehan visto afectados por la crisis del coronavirus, como uno relacionado con el impacto de la línea sobre las aves rapaces de la zona.

Preguntado por ERC, Ábalos desgrana los planes del Gobierno para electrificar los puertos y que los barcos que se encuentran amarrados en ellos no consuman combustible para su funcionamiento. El ministro habla de planes piloto en Baleares y Canarias, así como de un plan para llevar 60 megawatios de potencia al puerto de Barcelona. «El objetivo del Gobierno es que en 2030 el 100% de los puertos estén electrificados», concluye.

«Aprovecharse de la pandemia para imponer sus prejuicios es una irresponsabilidad y un grave ataque a la igualdad de todos los alumnos», sostiene el senador Tomás Marco s, de Ciudadanos, que acusa a la ministra Isabel Celaá de crear un «falso dilema» entre la educación pública y la concertada. Celaá responde que «todo lo que ha mencionado son prejuicios, titulares de periódicos, críticas gratuitas, "fake news"». «Nadie ha mencionado durante años la educación público, el resultado ha sido una reducción del 13,5 del gasto por alumno en la educación pública y del 0,5 en la concertada», añade, antes de sostener que el Gobierno vela «por los más vulnerables». «Hemos puesto más inversión encima de la mesa, hemos contestado a la crisis con más inversión educativa, no con más recortes», defiende la ministra.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , defiende que «se han abonado todos los expedientes que han entrado correctamente en el Servicio Público de Empleo». Lo hace tras ser preguntada por María José Heredia, senadora del PP, que habla de un «baile de cifras» en la «caótica gestión de los ERTE» y acusa a la ministra de «crear problemas a todos los implicados, empresarios y trabajadores» con una gestión que «ha conseguido colapsar todo el SEPE». La ministra responde: «Me preocupa muchísimo que una funcionaria como usted haga esas declaraciones en esta Cámara». Díaz acusa al PP de usar datos que no son ciertos y de «alimentar la bola», algo que genera malestar en la bancada popular. «La verdad de los hechos es que los únicos ERTE que no se han pagado en este país son los del PP en 2012, 2013 y 2014, sencillamente porque no existieron. Por no pagarse, si por su partido fueran tampoco se pagarían los de 2020 porque han votado en contra de las políticas de este Gobierno», añade la ministra.

«Dimitir es lo que procede en estos momentos», le dice Juan José Sanz, del PP, al ministro de Sanidad. El senador acusa a Illa de no haber gestionado bien la pandemia tras preguntarle por cuándo fue consciente de que había que tomar medidas drásticas. «En cualquier país del mundo puede encontrar una medida similar a la de este Gobierno. Desde el primer momento [...] hemos ido aprendiendo, las medidas que usted me cita se han aprobado con las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP», le dice el ministro.

«Llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves, yo no sé si ustedes están ubicados, esta es una sede del poder legislativo y vienen a controlar al poder ejecutivo». La ministra de Igualdad, Irene Montero , que ha sido preguntada sobre si «considera que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una persona sin su consentimiento es una forma de violencia», responde a la senadora del PP Sofía Acedo que, si quieren cumplir con su función de control y tienen alguna pregunta, responderá, pero que para ese tipo de acusaciones están los tribunales.

Josep Lluis Cleries, del PDECat, acusa al Gobierno —en una pregunta sobre la devolución del IVA— de espiar al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y de la existencia de «presos políticos» en España, mientras defiende a Quim Torra «por poner la salud por delante». «Ustedes tendrán que repetir mucho y mucho que son progresistas y de izquierdas, lo difícil es creerles», le dice a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le responde que «por el tono de su intervención» se deduce que va a haber elecciones en Cataluña «pronto». «Este Gobierno lo que ha hecho desde el principio es mostrar voluntad de diálogo. ¿Quieren ustedes dialogar? Porque el Gobierno ha mostrado su disponibilidad y estamos esperando a que la Generalitat diga o no diga».

«No nos dan ni lo que representamos en porcentaje de población en España», dice el senador del PRC José Miguel Fernández sobre los fondos que el Gobierno va a repartir para paliar los daños del Covid-19. «No pedimos nada que otros no tengan, somos leales, somos cántabros y españoles, ha llegado el momento de que en ese borrador se reflejen los compromisos que el Gobierno de España tiene con Cantabria». La ministra le dice que habla de un escenario que aún no se ha producido, el de los Presupuestos Generales del Estado.

