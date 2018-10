Rivera permite a Sánchez tramitar los Presupuestos y sortear el veto del Senado Ciudadanos deja solo al PP pidiendo prórrogas para enmiendas a la totalidad de varias leyes, entre ellas, la de Estabilidad Presupuestaria

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 29/10/2018 20:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ciudadanos renuncia a seguir paralizando la tramitación de los Presupuestos de Pedro Sánchez. El grupo parlamentario de Albert Rivera ha decidido este lunes no pedir una nueva prórroga al plazo de enmiendas a la totalidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la que el PSOE -junto a Podemos y ERC- pretenden eliminar la capacidad de veto del Senado sobre las cuentas públicas.

Este movimiento da vía libre a la tramitación de la Ley de Estabilidad y, con ella, al debate sobre el proyecto de Presupuestos de Sánchez. Fuentes de la dirección de Ciudadanos confirman a ABC que su oposición al plan económico del PSOE y de Podemos sigue siendo total, pero no lo bloquearán.

El PP, por el contrario, había pedido otra semana más de prórroga buscando dilatar la tramitación, pero adelantan ya que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo buscando tumbar las cuentas socialistas.

Fuentes del grupo parlamentario popular expresan su preocupación porque Ciudadanos les deja solos pidiendo prórrogas en otras leyes que hasta ahora permanecían paralizadas, como la reforma de la Lomce. Ciudadanos asegura que su papel «nunca ha sido el de bloqueador» y defiende que se garantice el «normal juego parlamentario».

«Lo que no se puede es paralizar el Congreso porque no le gusta al PP. Es un mensaje pernicioso para la democracia. No apoyamos los Presupuestos de Sánchez ni muchas de sus medidas, pero hemos venido al Congreso a trabajar y a debatir», señalan desde la dirección del grupo parlamentario de Cs.

En el partido de Rivera pretenden que el PSOE, ahora en el Gobierno, tenga que retratarse en determinadas propuestas que han planteado desde la oposición sus socios.