«El revisionismo de la izquierda sobre la Transición obedece a un fenómeno global»

La historia de España siempre ha estado sujeta a la mirada de historiadores y politólogos extranjeros. Al igual que los hispanistas británicos que han hecho fama investigando sobre nuestra Guerra Civil y en general sobre el siglo XX español, el profesor estadounidense Omar G. Encarnación , que imparte Ciencia Política en el Bard College de Nueva York, se ha especializado en la transición a la democracia , que somete a un estudio comparado con otros tránsitos de dictaduras a regímenes de libertades, como el vivido en los años setenta en nuestro país. De sus investigaciones concluye que si bien el proceso que culminó con la Constitución de 1978 pudo dejar injusticias pasadas sin reparar, las normas que lo sustentaron, en particular la Ley de Amnistía del 77, no fueron heredadas del franquismo.

¿Cree que la Transición española puede equipararse a las leyes de punto final del Cono Sur, como dicen algunos de sus críticos?

No. Las leyes de punto final tienen como propósito parar o modificar el proceso de la 'justicia transicional', en particular juicios políticos y militares, como se hizo en Argentina en el año 1989. Este proceso nunca se hizo en España. Así que no veo ninguna relación con el caso español.

¿Le parece que la Ley de Amnistía de 1977 es algo anómalo, o que habría que derogar?

De todas las leyes de amnistía durante periodos de transición con las cuales estoy familiarizado, la ley española es única, porque se aprobó durante el periodo democrático. No es como las leyes de amnistía de Chile o de Brasil, donde la ley se heredó del régimen autoritario, lo cual sugiere que la ley española tiene una legitimidad democrática de la que estas otras carecen. Por otro lado, es importante subrayar que las leyes en una sociedad democrática, como la española, no están escritas en una piedra, ya que se pueden cambiar, reformar, y revocar para reflejar la voluntad de los ciudadanos. Pero también hay que pensar cuál es el propósito para derogar la Ley de Amnistía en este momento en España. El caso moral para revocar la ley existe, por supuesto. Pero no creo que tenga propósitos prácticos, ya que la mayoría de los individuos involucrados en la represión franquista están muertos o son de edad muy avanzada.

«La Ley de Amnistía española es la única que se aprobó durante el periodo democrático»

¿Se puede decir que el tránsito a la democracia en España fue, en algún punto, connivente con la dictadura de Franco?

No hay duda que el modelo político de la transición en España, especialmente la preferencia por pactos, consenso dentro de las élites y la falta de mecanismos para lidiar con las violaciones de los derechos humanos del régimen autoritario, benefició a los líderes franquistas. Es casi imposible ignorar todo esto. Pero reconocer esto no implica llegar a la conclusión de que el modelo no fue el correcto para España en el momento en el cual vivía el país, dominado por el terrorismo, la incertidumbre política y la presencia de amenazas militares en contra de la democracia. Tampoco se puede negar que el modelo benefició a la mayoría de los españoles, por facilitar la consolidación de un sistema democrático en un país donde no había mucha tradición de convivencia democrática.

¿Cree que el PSOE, partido fundador de la democracia, emprende ahora un proceso de revisión de la Transición a través de la Ley de Memoria Democrática que prepara?

No he examinado con mucho detalle la propuesta de ley, pero el PSOE lleva décadas haciendo revisiones a la transición. Esto comenzó con Zapatero y se ha agudizado con Sánchez. Ambos reflejan la llegada de una nueva generación de líderes de izquierda que no comparten la visión de la transición que tenían los socialistas que fundaron la democracia, después de la caída del franquismo.

Pero esto no es único de la izquierda española; es un fenómeno global. Históricamente, la izquierda se distingue de la derecha por cuestiones económicas, especialmente el papel del Estado en la economía. Ahora, las diferencias tienden a ser culturales, cuestiones de género, como los derechos LGTBI, revisiones históricas, reparaciones por la violaciones de los derechos humanos, relaciones con la Iglesia, etc. Aquí en los Estados Unidos se está pasando por un proceso de reconocimiento con las injusticias raciales muy agonizante, como la herencia de la esclavitud de la comunidad negra y la persistencia de una cultura de supremacía blanca. Este es un proyecto de la izquierda americana.

«La Transición española fue un milagro político con grandes resultados en cuanto a derechos humanos, civiles y libertades»

En comparación con otras situaciones análogas, ¿cómo evalúa la Transición española?

Yo siempre he sido de la opinión que la Transición española fue un milagro político. Nada de lo que ha pasado recientemente me ha hecho cambiar esta opinión. Por supuesto que es un periodo con aspectos que son moralmente cuestionables, como el pacto del silencio, pero el balance político es positivo. Se ha creado en España un sistema democrático que se ha sostenido por casi cincuenta años y con resultados impresionantes en términos del respeto a los derechos políticos, humanos y civiles. Basta mirar los índices globales de la democracia, como el de Freedom House o el de Casa de la Libertad, para apreciar la calidad de la democracia que se disfruta en España. Y es la madurez del sistema lo que permite emprender reformas para corregir o mejorar cuestiones que se ignoraron durante la Transición.