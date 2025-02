Regiones del PP denuncian ante un Sánchez ausente su gestión del Covid-19 de «hechos consumados»

La espantada ayer de Pedro Sánchez d e la reunión presencial de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado no evitó, si lo pretendía, escaparse de las críticas de los presidentes autonómicos del PP sobre su gestión de «hechos consumados», sin consenso, de la crisis del Covid-19 . La ausencia del presidente se hizo más evidente al presentarse el líder de los populares, Pablo Casado , en la sede de la Cámara Alta para arropar a sus barones de Madrid, Murcia, Castilla y León y Ceuta.

No asistieron los de Galicia y Andalucía , del PP, como tampoco ninguno de los socialistas, todos ellos estuvieron representados por consejeros autonómicos. Como era de preveer ni el lehendakari Íñigo Urkullu, ni el catalán Quim Torra, se desplazaron a Madrid. Los gobiernos regionales de Canarias y Baleares no enviaron representantes por las dificultades de trasladarse a la capital, ni la Ciudad Autónoma de Melilla .

Antes de que los presidentes autonómicos del PP denunciaran «la falta de respeto» de Sánchez al no estar presente en el hemiciclo, fue el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla , el primero en intervenir, quien afirmó que «la reunión es un fracaso, está devaluada». Y abrió el fuego de las críticas, al subrayar que las siete videoconferencias con el presidente del Gobierno, con una duración media de cinco horas cada una, «más allá de escuchar al presidente lo que ya había anunciado el sábado anterior, nunca hemos tenido la impresión de que lo que estábamos planteando se fuese a llevar a cabo. Me he encontrado devaluado, los presidentes autonómicos hemos pintado cero».

«¡Vaya papelón!»

La tónica de las seis horas en las que se prolongó el debate siguió esta línea argumental, frente a la de los consejeros socialistas que repiteron una y otra vez el mantra de que había que salir «unidos». La misma tesis que sostuvo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias , a la que le cayó el «papelón» en palabras del portavoz popular, Javier Maroto , de intentar hacer ver que el Gobierno sí ha tenido en cuenta a las Administraciones regionales.

La más expresiva en la falta de apoyo del Gobierno fue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso : «Madrid ha sido una Comunidad que ha estado francamente sola. Estando tan cerca, compartiendo el mismo territorio, no podemos estar mas lejos». Y lanzó una dura acusación : «Van a arruinarnos. Va a ser una catástrofe económica y social sin precedentes». La ministra, que enumeró las 60 reuniones que afirmó que habían mantenido los ministerios con las comunidades, sostuvo que «en el plan que hemos presentado de la desescalada muchas de las medidas que presidentes y presidentas manifestaron se han incluido en ellas». Y fue más allá, incluso subrayó que «hay un amplio dispositivo de entendimiento y colaboración, a pesar de que parece otra cosa» y hay una «comunicación fluida»

Previamente, el presidente de Murcia, Fernando López Miras , se preguntó si Sánchez «seguirá pidiendo unidad, pero nos seguiremos informando en las ruedas de prensa del sábado. No se ha contado con nosotros en el plan de desescalada. ¿Vamos a tener a partir de ahora una verdadera coordinación?». En esto coincidió con el presidente de Castilla y León, que reclamó que se mejorara la "interlocución" y una mejor planificación .

«Parece otra cosa»

