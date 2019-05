CIS El PSOE se impone en diez de las doce comunidades ante una derecha a la baja Los socialistas podrían conservar todos sus gobiernos y sumar Madrid y Canarias

El PSOE encara la campaña de las elecciones autonómicas y municipales espoleado por la victoria en las generales del 28 de abril y con las encuestas a su favor. El sondeo preelectoral difundido ayer por el CIS, el ente presidido por el socialista José Félix Tezanos, atribuye al partido liderado por Pedro Sánchez la victoria en diez de las doce comunidades en las que se celebran comicios; en todas salvo Cantabria y Navarra. Los socialistas serían la fuerza más votada incluso en feudos históricos del PP como Madrid o Castilla y León.

De cumplirse las previsiones de esta macroencuesta, los resultados de la cita del 26-M permitirían a los socialistas revalidar todos los gobiernos autonómicos que ahora mismo ostentan, siempre y cuando tengan el apoyo de otras formaciones de izquierdas. Son Aragón, Asturias, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha. Los socialistas serían también los más votados en Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja, ahora gobernadas por el PP. Según los datos del CIS, el PSOE podría sumar los gobiernos de Madrid y Canarias. En Castilla y León, Murcia y La Rioja los bloques izquierda-derecha parten en empate técnico y todo se decidirá por un puñado de votos.

¿Acertará esta vez Tezanos, como en el barómetro preelectoral de las elecciones generales, o fallará como en Andalucía, cuando no valoró la caída del PSOE andaluz ni la irrupción de Vox? Hay varios elementos que invitan a leer esta encuesta con cautela. En primer lugar, el trabajo de campo se realizó entre los días 21 de marzo y el 23 de abril. Esto es, las entrevistas a los ciudadanos no solo terminaron cinco días antes de la cita electoral, sino que apenas recogió el efecto de los dos debates electorales. El resultado del 28-A también podría cambiar el sentido del voto en unos comicios que se plantean como una segunda vuelta. ¿Se aglutinará esta vez la izquierda en torno al caballo ganador del PSOE? ¿Conseguirá Ciudadanos superar al PP, tras quedarse a poco más de doscientos mil votos hace una semana y media? ¿Los votantes del PP que se marcharon a Vox volverán a la formación de Pablo Casado?

El PP se mostró ayer convencido de que en esta «segunda parte del partido» los españoles irán a las urnas sabiendo lo que pasa si se fragmenta el voto del centro-derecha y pidió «agrupar» el voto conservador en el PP. En Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, dijo que el trabajo de Tezanos no le merece ninguna credibilidad y que están en condiciones de «disputarle la victoria» al PSOE.

Madrid, para la izquierda

En la plaza con más solera, la de Madrid, la izquierda parte con más opciones que la derecha. En la Comunidad, el PSOE de Ángel Gabilondo sería la fuerza más votada con una estimación de entre 33 y 38 escaños. Si suma sus diputados con los de 17-19 de Podemos y los 16-18 de Más Madrid, Gabilondo pondría fin a 24 años de gobiernos del PP. Errejón, con la marca Más Madrid, no lograría superar a Podemos. El PP, con Isabel Díaz Ayuso, quedaría segundo, más de seis puntos por encima de Ciudadanos.

Vox superaría con apuros la barrera electoral del 5 por ciento tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, donde Manuela Carmena revalidaría la alcaldía de la capital. Más Madrid crecería hasta el 33,8 por ciento. Con los 21-23 escaños de Carmena y los 10-12 del PSOE de Pepu Hernández, la izquierda superaría cómodamente los 29 necesarios para la mayoría. El PP, segunda fuerza más votada, resiste también en la capital por delante de Ciudadanos. Vox quedaría en último lugar con 2-3 escaños.

Además de en Madrid, el CIS de Tezanos pone en Canarias al PSOE como primer partido, y podría elegir entre gobernar con Podemos y las confluencias o con Coalición Canaria, que caería a la segunda posición. En Castilla y León el PSOE tendría opciones de arrebatarle esta plaza al PP. Aquí la igualdad es máxima. Pese a aparecer el PSOE como el partido más votado, la suma de PP y Cs supera ligeramente a los partidos de izquierdas.

Cantabria y Navarra

Con las incógnitas de Murcia y La Rioja, quedarían fuera del control del PSOE Cantabria y Navarra. En la comunidad cántabra, Miguel Ángel Revilla ganaría por primera vez con PRC unas elecciones autonómicas y estaría en condiciones de gobernar si le apoya la izquierda. En Navarra la fuerza más votada sería Navarra Suma, la marca que integra a PP, Cs y UPN, con 16-17 escaños. El cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) que gobierna ahora no llegaría a la mayoría absoluta, con lo que la posición de los socialistas se antoja decisiva.

Dentro de la guerra entre PP y Cs por ver quién de los dos se erige como principal partido de la oposición, hay que destacar que los naranjas quedan por detrás del partido que lidera Casado en todas las comunidades y en cuatro de las cinco grandes ciudades incluidas en este sondeo. La formación de Albert Rivera solo superaría al PP en Barcelona. No obstante, la candidatura encabezada por el ex primer ministro francés Manuel Valls no parece tener el tirón que se esperaba y lograría un resultado muy similar al de 2015. En Barcelona, Ada Colau revalidaría su victoria con solo un escaño más que ERC y necesitaría pactar para conservar el bastón de mando.

Vox, por su parte, acusaría su falta de penetración territorial y no lograría ningún escaño en Aragón, Extremadura ni La Rioja y obtendría entre 0 y 1 en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León.