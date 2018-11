El PSOE acusa en el Senado al PP de «hundir sus raíces» en Franco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha disculpado públicamente por el «espectáculo» en el Congreso de este miércoles tras un debate bronco con expulsiones a diputados de ERC y la denuncia de escupitajo contra el ministro Josep Borrell. Pero al mismo tiempo que el presidente exigía «moderación» en el debate parlamentario, el PSOE acusaba en el Senado al PP de «hundir sus raíces» en Franco y la Cámara Alta se ha dividido en dos bandos.

Los socialistas han defendido una moción, aprovechando la cercanía del 20-N, para condenar el franquismo y apoyar la prohibición de fundaciones «fascistas» y xenófobas en España. La iniciativa ha sido aprobada al abstenerse el PP -también Ciudadanos, Foro Asturias y UPN-, que reclamó que se añadieran también la censura a asociaciones «comunistas» y «populistas», que el PSOE no aceptó. El texto ha contado con el voto a favor, pero crítico, de los socios parlamentarios del Gobierno, que en el fondo han recriminado al PSOE que agite al dictador pero sin tomar medidas prácticas suficientes contra el régimen franquista.

El senador socialista Francesc Antich ha defendido el texto apelando al resurgir de movimientos de ultraderecha en el mundo y pidiendo rebajar los decibelios de «crispación» en el debate político en España. Aunque su propio discurso se ha visto enmendado por su compañero de banco, Tontxu Rodríguez, del PSE, quien ha acusado al PP de ser un partido heredero de Franco. «Las derechas vuelven a votar con el mismo cordón umbilical que les une y no han querido condenar el franquismo», ha resumido el PSOE.

No tienen excusa.

Ninguna.



O se condena el franquismo o no se está con la democracia.



Las derechas vuelven a votar con el mismo cordón umbilical que les une y no han querido condenar el #franquismo hoy en el #Senado, como planteaba nuestra moción. pic.twitter.com/PrE8T4umfN