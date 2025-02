Primera prueba de fuego para el pacto de unidad de PSOE y Podemos ante la guerra

El recién estrenado pacto de unidad y coordinación entre PSOE y Podemos sobre la invasión de Ucrania afrontará este lunes su primera prueba de fuego en el Congreso. Allí, los populares elevarán a debate una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a incrementar los envíos de material defensivo y los esfuerzos diplomáticos «en paralelo a las acciones militares pertinentes».

El pasado miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no descartó elevar el envío de armas a Ucrania si ésta lo necesita. Pero este viernes, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, se reafirmó en sus críticas a la entrega de material a ese país e insistió en apoyar el llamado «movimiento europeo por la paz» y la diplomacia como única vía para poner fin al conflicto. PSOE y Podemos mantienen dos dialécticas distintas, pero hasta la fecha Podemos no ha tenido que fijar su posición en una votación. Y eso es lo que tendrá que hacer este lunes.

Retratar a la izquierda

Los populares no esconden que parte de su intención es retratar no solo a la formación morada, sino a otros socios parlamentarios del Gobierno. Bildu también se ha mostrado en contra de toda acción que vaya más allá de la diplomacia y ERC ha optado por una posición deliberadamente ambigua.

Los socialistas, por su parte, intentan restar importancia a la proposición de los populares y aseguran que no contiene nada que no se esté llevando ya a cabo. «Es instar al Gobierno a algo que ya se está haciendo o que se ha dicho que, de necesitarse, se va a hacer», se quejan. Pero la importancia del texto no radica tanto en la novedad del contenido como en que la actuación del Ejecutivo en el conflicto no ha sido evaluada por el Congreso.

La comparecencia extraordinaria del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Ucrania el pasado día 2 se limitó exclusivamente a un debate parlamentario sin resolución alguna y la proposición de condena a la invasión rusa aprobada este jueves por la Cámara no entró en la actuación española, ni siquiera para apoyar a los soldados desplegados en Europa del Este. Será por tanto la primera vez que los aliados de investidura de Sánchez tendrán que demostrar negro sobre blanco si apoyan o no las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno.

Podemos guarda silencio

La iniciativa del PP se debatirá en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y está firmada por buena parte de su plana mayor en el Congreso: la nueva coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, el portavoz adjunto, Pablo Hispán, la portavoz de Exteriores, Valentina Martínez, el portavoz de Defensa, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, y la portavoz de Cooperación, Paloma Gázquez.

Además del incremento de los envíos de materia l y los esfuerzos diplomáticos en paralelo con las acciones militares que procedan, el texto se centra en el plano humanitario y aboga porque el Gobierno español inste al ruso a respetar el Derecho Internacional, «la protección de la población civil y el acceso continuado a los servicios esenciales».

También solicita el impulso, en el seno de la UE, de una «respuesta humanitaria rápida y eficaz» , así como una estrategia diplomática conjunta para una salida ordenada de los ucranianos, con evacuaciones individualizadas de los más vulnerables, y su «acceso a asilo, protección y asistencia».

Por último, insta al Gobierno a coordinar un plan de acogida con comunidades y ayuntamientos. De momento, la mayoría de los grupos analiza el texto y no anuncia su posición, Podemos incluido . Solo Cs se inclina claramente por apoyarlo.