Primer aviso del Gobierno: «El aeropuerto no se puede colapsar. No lo vamos a permitir»

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 15/10/2019 09:18h

Aunque el Gobierno insiste en que los incidentes de ayer, tras conocerse la sentencia del «procés», no han tenido un impacto grave, el ministro de Fomento ha lanzado esta mañana una primera advertencia: «El derecho a manifestación puede colisionar con otros derechos. Esto es una convocatoria al margen de toda comunicación. Bloquear un aeropuerto tiene que ver con la seguridad del país, y la legislación lo protege especialmente», ha recordado José Luis Ábalos. Destaca que una eventual intervención del Gobierno será «firme» pero también «prudente».

Fuentes del Gobierno han destacado esta mañana que ayer el aeropuerto de El Prat operó con normalidad el 80 por ciento de sus vuelos. Pero aun así consideran que es evidente que «no hubo normalidad». El Gobierno advierte de que «no es lo mismo cortar una calle u ocupar algunas zonas que bloquear un aeropuerto». En su análisis, explican que si las movilizaciones impidiesen el acceso de los controladores aéreos a sus puestos de trabajo se estarían poniendo en riesgo 350.000 kilómetros de seguridad aérea.

«El aeropuerto no se puede colapsar. No lo vamos a permitir», remarcan desde el Gobierno. Pero por el momento no se habla de una mayor intervención de las fuerzas del Estado porque valoran que ha existido «una coordinación correctísima» con los Mossos.

El Prat es el punto clave de preocupación para el Gobierno en estos momentos. Sobre la primera jornada de protestas el análisis que hace el Gobierno es más optimista: «Cataluña no se ha colapsado», explican. Se considera que los incidentes de ayer intentaron «generar una sensación en racimo de mucha inestabilidad». Pero insisten en que no fue así.

El Ministerio de Fomento ha informado esta mañana de que el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat está ya plenamente operativo, aunque no ocurre lo mismo con en el AVE, puesto que todavía no se ha podido reparar ninguna de las dos vías de alta velocidad en Gerona que resultaron dañadas durante la quema de objetos que se produjo ayer en el marco de las protestas independentistas.

Fomento señala que ayer, pese a las circunstancias vividas en el aeropuerto de Barcelona, se operaron el 80 por ciento de los despegues y aterrizajes. El departamento dirigido por José Luis Ábalos indica que los vuelos operados ayer «permite señalar que no es lo mismo cortar una calle u ocupar algunas zonas, que bloquear un aeropuerto», lo que intentó el movimiento denominado Tsunami Democràtic.

En cuanto al servicio AVE, sigue interrumpido a primera hora de la mañana entre Barcelona-Gerona y Figueras. El servicio AVE desde Barcelona hacia Madrid se presta con normalidad. Además, desde el inicio del servicio un árbol cortado y caído sobre la catenaria entre San Miguel de Fluviá y Flassá interrumpe la circulación de trenes de las líneas R11 y RG1 de Rodalies de Cataluña. El primer tren Lérida-Cervera se realiza por carretera debido a los problemas derivados del corte de ayer en la zona de Vilaseca.

El resto de servicios de Rodalies de Cataluña y trenes Ave-Larga Distancia que conectan Barcelona con Madrid, Corredor Mediterráneo, sur y norte peninsular prestan el servicio con normalidad.