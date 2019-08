ENTREVISTA. MAITE ARALUCE, PRESIDENTA DE LA AVT La presidenta de la AVT: «Después de este verano de homenajes a etarras, creímos que Sánchez nos iba a tener en cuenta» Pidieron en junio de 2018 una entrevista con el presidente, que se ha entrevistado con los colectivos de Memoria Histórica

El primer acto público del Rey Felipe VI tras su entronización en junio de 2014 fue un encuentro con las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Las cosas parecen haber cambiado. Hoy la AVT, colectivo mayoritario de los golpeados por ETA y resto de agentes del terror, no ha conseguido figurar en la agenda de «diálogo» de Pedro Sánchez para un futuro gobierno, en la que sí han estado las organizaciones de la Memoria Histórica.

-Hemos consultado, y no hay prevista en esta ronda entrevista con las víctimas del terrorismo. ¿Van a volver a pedir a Sánchez que les reciba?

-De cara al comienzo del curso, sí volveremos a insistir. Es verdad que este verano ha habido acontecimientos suficientemente importantes y dolorosos como para que pensásemos que, con más razón, nos iban a tener en cuenta en esta ronda de contactos. Se ha escenificado con actos de enaltecimiento que en el ámbito del terrorismo de ETA queda mucho por zanjar..., y contábamos con que nos iba a llamar...

-En la petición de reunión que hicieron hace 14 meses le decían que querían «trasladarle las inquietudes del colectivo de víctimas». ¿Qué se ha quedado Sánchez sin oír entonces y ahora?

-En ese momento teníamos pendiente el tema de la acumulación de condenas que estaba en el Tribunal Estrasburgo, los etarras pretendían que se les descontara de las condenas en España los años cumplidos en Francia. Quisimos tratarlo con él y no pudo ser, pero bueno, se resolvió bien. A día de hoy nos gustaría que las propias víctimas le trasladen lo que supone para ellas los actos de enaltecimiento: un dolor real. No es una frase hecha. Históricos de ETA están siendo y van a ser puestos en libertad en estos años. Cada vez que uno sale de la cárcel, nosotros nos ponemos en contacto con sus víctimas para informarles con nuestros psicólogos, los abogados.... y hay que decir que, de todas las llamadas que hacemos, la preocupación el 90% de las veces es que vaya a ser recibido como un héroe en su pueblo. Eso Pedro Sánchez tiene que escucharlo. Pedimos que esto se solvente con reformas legales o dotando de competencias a los delegado del Gobierno para que frenen esos actos, pero lo que no podemos es continuar así.

-Pensando también en la entrevista a Otegui, ¿Puede hablarse de un cambio de política con respecto a las víctimas?

-No sé si tanto... pero ver que el Gobierno trata a los sucesores del brazo institucional de ETA como si fueran unos agentes políticos más nos produce también mucho dolor. Podrán ser legales, aunque nosotros ponemos en duda que cumplan la ley de Partidos y recogemos indicios de ello desde 2011, pero no son morales. Su normalización nos parece preocupante... pactar en Navarra, que se les trate como un partido democrático más, tenemos que decirle Sánchez lo que eso supone para nosotros.