PP y Ciudadanos ya habían acordado en Andalucía el 65% de las medidas de Vox El pacto de Juanma Moreno con Francisco Serrano solo tiene trece medidas novedosas en su articulado de 37 puntos

M. Moguer

Juanma Moreno será presidente de la Junta de Andalucía gracias a sendos acuerdos que el PP firmó el pasado miércoles primero con Ciudadanos -como pacto de gobierno- y luego con Vox -para garantizarse su apoyo externo en la investidura-. El documento que suscribieron Moreno y Francisco Serrano tiene 37 puntos y contiene 24 epígrafes que ya constaba en el de PP-Cs. De esta forma, el 65 por ciento de las propuestas acordadas por los populares y los de Vox ya las habían pactado Juanma Moreno y Juan Marín antes.

Así, solo 13 puntos del acuerdo PP-Vox son novedosos, es decir, no están recogidos ni de forma literal ni con referencias sueltas en el pacto de gobierno entre PP y Cs. Este contenido nuevo está, por tanto, en solo el 35 por ciento de su articulado.

En el apartado de lo que sí se recoge en ambos pactos están medidas como la lucha contra la corrupción, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y de la administración paralela, el apoyo a los autónomos, una auditoría a la Junta, la apertura de los planes de empleo a la colaboración público-privada, libertad de los padres para escoger centro educativo, la coexistencia igualitaria de la enseñanza pública y privada, medidas de conciliación entre la vida personal y laboral, un Plan Integral de Apoyo a las Familias y un Plan de Mejora de la Sanidad Pública.

También se recoge de forma casi literal en ambos acuerdos la «despolitización» del Servicio Andaluz de Salud, la libre elección de especialista, el fin de la exclusividad de los sanitarios y la eliminación de la subasta de medicamentos. Asimismo se establece en los dos documentos la gestión de la inmigración, la lucha contra el turismo sanitario, una racionalización de la RTVA y también el apoyo al Flamenco.

En el capítulo de lo que está recogido en ambos pactos de manera parecida están medidas como la primera del pacto PP-Vox: «El objetivo político prioritario será la creación de empleo de calidad». Este asunto se ve reflejado de forma transversal en el apartado de Economía del pacto PP-Cs. Lo mismo ocurre con el punto 4 («compromiso con la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera»), que si bien no se recoge en esos términos, sí que se desprende del articulado del acuerdo entre Moreno y Marín. Sucede igual con el punto diez del acuerdo («revisar, mejorar el control y la eficiencia del dinero público destinado a la formación para el empleo») o el Desarrollo de un Plan de Adopción (que en el acuerdo PP-Cs, es un «Sistema de Protección de Menores» y un «Estatuto de Familia de Acogida»). En este apartado también entra la medida que pide «cumplir con la legislación vigente» en materia de inmigración.

Por último, están las medidas que Vox sí ha conseguido que firme el PP y que no había acordado con Cs. Se trata de 13 compromisos: la exigencia de «abogar por un gobierno basado en el diálogo y respeto a las fuerzas constitucionales»; eliminar subvenciones a organizaciones que no cumplan «fines de utilidad pública y social»; integrar las embajadas comerciales andaluzas en el sistema nacional; garantizar que los padres pueden elegir el modelo educativo que deseen; crear una Consejería de la Familia; una iniciativa para atender a mujeres con embarazos no deseados; facilitar el uso de una misma tarjeta sanitaria en toda España; prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico; auditar la concesión de licencias de radio y televisión; sustituir la Ley de Memoria Histórica por una «Ley de Concordia»; el apoyo de la tauromaquia y también de la caza; y trabajar para devolver a Madrid la gestión de los recursos para cooperación internacional.