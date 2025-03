El PP mantiene sus líneas rojas para negociar la renovación del Poder Judicial

El Partido Popular recibió ayer con desdén la nueva iniciativa del PSOE y de Unidas Podemos sobre el Consejo General del Poder Judicial , dirigida a limitar sus competencias cuando esté en funciones. Pablo Casado cree que no es más que un globo sonda, un señuelo para intentar que «pique» la oposición. Pero el presidente del PP no quiso «picar». Según fuentes de Génova, el Gobierno solo intentó ayer tapar los «terribles» datos del paro.

Más allá de las supuestas intenciones de Sánchez e Iglesias con esta nueva maniobra, desde Génova se insistió en que no ha cambiado nada en su posición: si el Gobierno quiere negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces , sabe perfectamente cuáles son las condiciones que pone el PP. «Y estas no han cambiado nada, siguen siendo las mismas». En el entorno de Casado se rechaza de plano, además, que el presidente del PP se pueda sentir presionado por los movimientos que está haciendo el PSOE y sus socios populistas. «A Pablo Casado no le presiona nadie, ya lo ha dicho con claridad», sentenciaron.

Casado fue rotundo al denunciar que el Gobierno «intenta atacar la independencia del Poder Judicial», porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Ejecutivo y el Legislativo. Eso, apuntó, a pesar de ir en contra de lo marcado por la Unión Europea y la Constitución. El líder del PP acusó a Sánchez y a su «partido sanchista », que a su juicio ha sustituido al PSOE de toda la vida, de crear problemas a los ciudadanos. Entre esos problemas se refirió a «los ataques a la Monarquía, la Constitución y la unidad nacional», y sumó el intento de asaltar la independencia de los jueces.

El secretario general del PP había reiterado la posición de su partido el día anterior: «Prefiero un Consejo General del Poder Judicial como está a que Podemos entre en instituciones que no cree». Teodoro García Egea insistió en que el Gobierno de Sánchez tiene en su mano aceptar las condiciones «sencillas y fáciles» del PP para un acuerdo sobre Justicia.

1. Retirada de la reforma del Poder Judicial

El Partido Popular exige la retirada de la reforma del Poder Judicial que registraron el PSOE y Unidas Podemos, y que supondría cambiar las mayorías para poder elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial sin consenso entre los grandes partidos, algo que recibió un aviso serio por parte de la Unión Europea. Al PP no le vale que la Proposición esté «congelada» ni aparcada. Quiere su retirada completa para poder negociar.

2. Dejar a Podemos fuera de la negociación

Para el PP también es innegociable que Podemos no puede formar parte de ningún acuerdo, por sus «ataques a la Monarquía, a los jueces y al sistema» y porque es un partido «que quiere acabar con la Constitución».

3. Despolitizar la Justicia

La tercera condición que exige el PP para llegar a un acuerdo con el PSOE es la despolitización de la Justicia. «Que los jueces elijan a los jueces», reclaman. Y que la fiscal general no sea exministra.