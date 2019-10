La Policía Nacional y los Mossos denuncian la falta de medios Los sindicatos del CNP piden más agentes y los de la policía catalana usar pelotas de goma

Después de casi una semana en la calle, contabilizando más de 300 heridos entre sus filas y dando la cara probablemente ante los disturbios callejeros más graves a los que nunca han tenido que hacer frente, los sindicatos policiales dijeron ayer basta.

Tanto los representantes del Cuerpo Nacional de Policía como de los Mossos d’Esquadra criticaron al Ministerio y a la Consejería de Interior por lo que consideraron una planificación inadecuada y escasa de medios para enfrentarse a la explosión de violencia que está asolando Cataluña desde el pasado lunes, una escalada en la que se ha disparado material pirotécnico contra helicópteros, quemado una decena de coches y donde se ha hecho un uso de la violencia en un grado hasta ahora inédito.

Policía herido en la UCI

En este contexto, y el día después de que en Vía Layetana y Plaza Urquinaona los vándalos acosaron durante unas diez horas a los antidisturbios de la UIP, tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Unión Federal de Policía (UFP) cargaron contra la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska y de la Dirección General del cuerpo. A su criterio, les han «dejado a su suerte». Uno de los agentes heridos está ingresado en una UCI en estado grave, con traumatismo craneoencefálico, lesión en una vértebra y sufre complicaciones respiratorias.

A la denuncia se sumó también Jupol, el sindicato policial que en las recientes elecciones obtuvo una mayoría de representantes y que ayer se concentró en Madrid convocado por Jusapol, la asociación de la que nació y que integra a policías nacionales y guardias civiles para demandar que sus sueldos sean equiparados al de los mossos, informa Efe. Las tres organizaciones demandan más medios humanos y el empleo de todos los recursos disponibles, incluido el uso de la tanqueta de agua del cuerpo que se encuentra en Barcelona. Los Mossos sí que llegaron a usar su propia tanqueta de agua -algo que no habían hecho hasta ahora pese a haberla adquirido en 1994-.

«Exigimos una reunión urgente con Marlaska. Creemos que el dispositivo desplegado debe ser completado de inmediato con cuantos efectivos sean necesarios», subrayó el SUP en un comunicado en el que reitera la necesidad de emplear todos los medios de orden público de los que dispone la Policía Nacional para «sacar de las calles a los violentos». Con dureza se expresó también la UFP, que denunció «una total falta de planificación operativa» por parte de los responsables policiales, concretamente de su número dos, el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, que «parece que ha decidido aliarse con la tesis del Gobierno de no hacer nada» y del que piden su cese. La UFP señala que los efectivos actuales carecen de material antidisturbios suficiente y que no hay previsión de relevos, lo que se traduce en jornadas de veinte horas de «muy alta tensión y estrés». Desde Jupol, su secretario general, José María García, añadió que no se puede permitir en este escenario mantener «parados y sin dejar actuar» a los antidisturbios de la Guardia Civil desplazados, hasta ahora no utilizados.

Las quejas llegan también desde los Mossos d’Esquadra, que estos días trabajan codo con codo con las UIP frente a los vándalos. En este contexto, el sindicato de Mossos SAP-Fepol alertó de que los proyectiles viscoaelásticos (foam) que usa el cuerpo son «insuficientes e inútiles» para disolver a las masas y exigió dotar a los efectivos de orden público «del máximo material de protección y herramientas adecuadas de dispersión». En Cataluña, y por acuerdo del Parlament en 2013, los antidisturbios pasaron a usar los proyectiles de foam en vez de las clásicas pelotas de goma, que durante estos días sí están usando las UIP, y a las que se responsabiliza de la perdida de visión de un ojo en tres manifestantes.