La voz de los que piden asilo: sin cita previa, con prisas, reclamándoles documentación que no existe... Tres venezolanos cuentan su experiencia en la oficina de petición de asilo en España

C.S.

Madrid Actualizado: 06/10/2018 02:30h

«Los policías me registraron y los perros olieron mis pertenencias»

Antonieta ingeniero químico

Antonieta (30) prefirió salir de Venezuela por la frontera con Colombia en febrero de este año, para no levantar sospechas y así poner fin a las persecuciones de los cuerpos policiales del Estado venezolano en su contra. Desde Cúcuta llegó a Bogotá donde cogió un vuelo hasta Barcelona. «Pedí la cita en Madrid porque me dijeron que era más rápido, pero no fue así. La primera entrevista la tuve a penas en agosto seis meses después de mi llegada a España», dijo a ABC. La chica relata que el día de su cita en la Oficina de Asilo y Refugio, los policías requisaron a todas las personas que llegaban para la entrevista. «Nos pasaron en grupos a un cuarto, nos mandaron a colocar los bolsos en el piso y trajeron a unos perros policías que olieran nuestras pertenencias», comentó aterrada. Antonieta solo tiene un resguardo que indica que está en el trámite de asilo, pero ese documento no le da opción a abrir una cuenta en el banco porque aún no se le ha asignado el número de identificación de extranjero.

«Fui a la entrevista y la funcionaria no quiso escribir toda mi historia»

Mario Comerciante

Mario (42) llegó a España con su esposa y dos hijos menores de 7 y 4 años. Juntos fueron presencialmente a solicitar la cita en la Comisaría de Aluche porque ya el número telefónico 060 no está en funcionamiento. «Tuve que llegar a las siete de la mañana por las colas que se hacen y someter a mi familia a esta situación tan desagradable», comenta el comerciante. Como a todos los demás, a Mario y a su familia le dieron un resguardo con sus datos personales que indica que se encuentra en trámite de asilo. «Con esa hoja no puedes hacer nada, ni siquiera abrir una cuenta en el banco», señaló. Después de un mes esperando ser entrevistado, Mario denuncia que la funcionaria le dijo que tenía «poco tiempo» porque habían muchas personas esperando. «No quiso escribir toda mi historia, solo copió las partes más importantes y me pidió completarla yo y anexarla en el expediente», dijo.

«Me dijeron que me faltaba documentación y tenía un mes para aportarla o me denegarían»

Juan Activista político

Juan (35) era activista político del partido Acción Democrática en Venezuela, llegó a Madrid el pasado mes de agosto para solicitar protección internacional por el aumento de las persecuciones a dirigentes de la oposición después del supuesto atentado a Nicolás Maduro. Juan asistió a la entrevista en septiembre y presentó la carta que demuestra que es miembro activo del partido así como su trayectoria en campañas políticas, elecciones, manifestaciones y protestas en las que participó contra el régimen. «El policía que me atendió me preguntó por hechos en concretos: detenciones, arrestros, denuncias hechas en Venezuela por la persecución en mi contra. Como no la tenía porque eso es imposible, me dijeron que me faltaba documentación que tenía un mes para aportarla, de lo contrario mi solicitud iba a ser denegada», explicó Juan.