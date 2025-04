Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz: «Ana Julia se ensañó con mi hijo y debe pagar por ello»

Muy a su pesar, Patricia Ramírez es una de las protagonistas de este 2019. Lo ha sido durante todo el año, pero muy especialmente durante la búsqueda de su niño, el pequeño Gabriel Cruz , y en los días posteriores al hallazgo del cuerpo y la detención de la asesina. El rostro de Patricia, su templanza y sus llamadas a la concordia en un momento tan doloroso han calado hondo en la sociedad española. Desde entonces, la madre de «Gabri» o «el pescaíto», sólo ha querido hablar públicamente en defensa de la memoria de su hijo.

Hoy atiende a ABC porque tiene muchos miedos. El más urgente nace de una posibilidad verosímil: que Ana Julia Quezada salga a la calle antes de tiempo si la figura de la prisión permanente revisable fuera declarada inconstitucional por el TC o eliminada del Código Penal por los partidos políticos que están cerca de formar Gobierno. El próximo 29 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revisa los recursos a la sentencia. La condenada pide que se repita el juicio, la Fiscalía que se rebaje la pena y la acusación que se endurezca porque además de asesinato con alevosía hubo ensañamiento. En esta entrevista Patricia Ramírez revela además que un hombre condenado por acosarla sale hoy de permiso navideño , y lo hace sin pulsera de alejamiento.

¿Cómo se encuentra?

Estoy con miedo, yo creo que es la palabra. Miedo por el juicio de mi hijo, miedo a que se repita. Y tengo miedo a que no se entienda que yo no quiero una venganza contra ella. Lo que quiero es que no salga nunca más de la cárcel y se haga justicia por lo que hizo: ensañarse con Gabriel. Y aunque me duela salir públicamente porque es mi hijo, tengo que hacerlo porque se ensañó durante tiempo; y esto penalmente no se castiga igual que eso que se ha querido hacer ver de que fue un «arrechuchón» y lo asifixió por sofocación. El cuerpo presentaba heridas y traumatismos que necesitan tiempo en vida para formarse y que indica mínimo dos acciones diferenciadas. Todos sabemos quién es esta mujer, yo no quiero violar sus derechos, pero esto son hechos, hemos presentado unas pruebas y quiero que se tengan en cuenta. Y si no, que me digan por qué científicamente. Tengo miedo a que no se estimen, le quiten los años de integridad moral y tenga menos condena que los niños que acaban de condenar [los del caso Arandina], pese a todo el historial que tiene detrás.

¿Cómo ha recibido la ola de solidaridad con usted y su familia?

En casa hay miles de cartas que no he podido contestar. Todos los días intento hacerlo con dos o tres y en las respuestas hay un denominador común: las ganas de salir adelante. Creo que tocamos los corazones de muchas familias. Este apoyo fue importante. Cuando se va Gabriel se fue mi vida... al barrio no podía volver, la gente me quería dar su amor, de lo que han querido a tu hijo, pero tú no puedes soportar esta angustia. Te buscas un hogar nuevo y te vas.

La defensa quiere repetir el juicio. Alega que hubo un juicio paralelo en los medios que perjudicó a su cliente.

Ha habido una presencia mediática muy bestia, pero en todo caso ha ido más a favor de ella que nuestro, porque ha tendido todo el rato a minimizar lo que hizo con Gabriel. De hecho , intentamos prohibir que nuestras periciales se presentaran a puerta abierta para que nadie se enterara de lo que le había hecho a Gabriel, porque fue muy duro. Pero, sin embargo, han circulado por todos lados los vídeos en los que ella dice que mi hijo le dijo «negra, vete a tu país», su abogado ha estado en muchísimas televisiones, que son quienes han propiciado este debate mediático ... por algo yo saqué el pacto ético. Mi mayor miedo en el juicio era que se repitiera porque era público y porque iba a estar con juicios paralelos... Yo no tenía ninguna gana de sacar el pacto ético, yo necesito quedarme en casa. Amén de mi hijo, que nadie tiene por qué ponerle en una foto abanderando nada. Aquí está su madre, mi hijo se fue y tiene un derecho a su memoria. Y además es un menor y, además, desgraciadamente, es una víctima de delitos violentos, y le protege la Ley. A él no se le toca y se le deja ya en paz.

Por tanto, ¿usted tiene o no interés en que se repita el juicio?

- Yo no tengo ningún interés en que se repita el juicio siempre y cuando se tengan en consideración nuestras pruebas forenses por un comité de experto y se valoren dentro del juicio que se celebró. Si no, vamos a repetir el juicio me cueste lo que me cueste.

Usted quiere demostrar que hubo ensañamiento.

Efectivamente, porque lo hubo. Es que fue lo que hizo, y no se va a ir de rositas . Es que yo todavía no sé si mi hijo me llamaba o no. Y no fue que se defendió con tanta fuerza como dicen, en un segundo y ya está. Eso no pasó , desgraciadamente no pasó. Ojalá yo no estuviera aquí. Hay que hacer justicia y ya está. Y si no que me expliquen con las pruebas por delante cómo se pueden hacer esas lesiones en ese poco tiempo. Para mí científicamente es como si el blanco es blanco y el negro es negro. Y hay una cosa: yo sigo siendo mamá y voy a defenderlo porque él no se puede defender. Y hay pruebas para que se haga justicia y esta mujer tiene que pagar por lo que hizo; y si hizo ensañamiento, paga por ello, yno por una alevosía nada más.

¿Por qué no se tuvieron en cuenta esas pruebas de ensañamiento?, en su apelación, ustedes apuntan directamente a la juez.

Aprovecho para recordar que tanto nuestra representación como la defensa solicitamos que el juicio fuera no por jurado popular, sino por jueces expertos, precisamente para evitar la confusión sobre lo que puede ser un asesinato por alevosía y los diferentes tipos de agravantes. Cada vez que el jurado se retira a la deliberar, la juez tiene que dar una especie de instrucciones con lo que serían los hechos probados, un documento que también se filtró con antelación. En él puede verse cómo nuestras periciales se desacreditan y se apunta hacia el asesinato con alevosía . Respecto a la defensa, si tiene tan claro que esas pruebas que presentamos son desacertadas, entiendo que no debería oponerse. Espero que cuando lleguemos al 29 de enero se entienda que también a veces se pueden equivocar los forenses y el resultado final sea que esta mujer tenga la condena que se merece conforme a lo que ha hecho en este caso.

Que se acepte el ensañamiento no aumentará la pena: ha sido condenada a prisión permanente revisable.

Quiero que se demuestre que lo hubo, porque lo hubo.

Muchos partidos, entre ellos los que están en vías de formar gobierno, llevan en sus programas retirar la prisión permanente. Le preocupa?

Claro que me preocupa. La prisión permanente revisable está en el Supremo, y nuestra Constitución Española dice que el reo tiene que rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad, por tanto esta figura va en contra de la Constitución... ¿que qué me parece a mí? Yo tengo claro que esta mujer no debería salir nunca más. Me da igual si se llama prisión permanente revisable, si modificamos la Constitución... digo a los políticos que hay que crear una nueva pena para este tipo de presos, porque no van a parar y creo que no deberían salir jamás. Si salen, que sea modificando las leyes para que haya garantías de que no van a hacer daño nunca más. Desde luego, no voy a quedarme parada y si quitan la prisión permanente que se me quede con 20 añitos, y que le quiten los cuatro de la integridad moral. Lo que faltaba. ¿Por lo que le hiciste a mi hijo te vas a quedar con 26 añitos y dentro de nada fuera? ¿Estamos tontos? Le digo a los políticos que se pongan de acuerdo: no es un derecho sólo de las víctimas, a cualquiera nos puede pasar esto, en la puerta de su casa.

¿Esta a favor de la cadena perpetua?

Para este tipo de personas, sí. Quizás a esta pregunta no me hubiese atrevido a responder si a mí no me hubiese pasado esto. Pero le he visto la cara, he visto su maldad, su historial... sabes que esta mujer va a a volver a hacer daño otra vez. Y si no, que me expliquen el día que la saquen cómo la van a controlar, qué pruebas psicotécnicas le va a hacer en su cabeza para saber si no va a matar más. Amén de que el día que le den un permiso, volará.

Acaba de ser trasladada de la cárcel de Almería a la de Brieva, en Ávila, más cerca de Burgos, donde ella pidió ir. ¿Por qué?

No sabemos por qué se ha hecho. No entiendo por qué no se nos informa. Las víctimas tenemos derecho a estar informados.

¿Por qué cree que la Fiscalía ha pedido que se retire el delito por daños morales a los padres de Gabriel? Supondría una reducción de la pena en casi 4 años.

Una cosa son las secuelas físicas y psicológicas que yo tengo por el maltrato de aquellos días y sobre todo por lo que le hizo a mi hijo; y otra el daño a la integridad que nos ha causado exponiendo toda nuestra vida en público. Voy a poner el caso más sencillo: Marta del Castillo. Te dicen que el cuerpo de tu hija está aquí, allí, en otro sitio... A mí ella (Ana Julia Quezada) me venía a mi casa y me decía que mi hijo me quería llamar esa tarde y que ella no le dejó . Me ha hecho un daño irreparable, más allá de las secuelas, que las llevo de por vida. Nos expuso, nos vapuleó y nos vilipendió. A Ángel porque era su pareja y a mí porque no le hacía ninguna gracia, era la expareja y nunca le he gustado y si podía hacerme daño, me lo hacía. Facilitó todo el circo que se creó. Nos confundió, y pensábamos que estaba vivo por lo que nos decía; y no hacíamos nada porque pensamos que está vivo e iba a ir a darle de comer ; y nos daba esperanzas y luego era mentira. Yo tuve que salir en las pantallas de televisión aguantándome porque quería encontrar a mi hijo, y la miraba a ella a la cara y le decía «suéltamelo». Si esto no es exponerme y atentar contra mi integridad moral, que vengan y me lo expliquen... o que me monten una vida nueva, poque yo ya no se cómo montarme una vida nueva cuando termine esta, si es que me la termino.

¿Cuenta con ayudas?

Del Servicio de Atención a las Víctimas de Almería, el único que ha emitido un informe psicológico cuando ha hecho falta. Todo está corriendo a cuenta nuestra. Yo confiaba en la justicia, yo he sido de la utopía, del caminante no hay camino, y de repente se te cae todo esto... me siento sola luchando contra gigantes.

