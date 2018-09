La ministra Delgado, del secuestro del Alakrana: «Parecemos un país bananero de coña» El diario digital moncloa.com publica este lunes una serie de audios que reflejan la estrecha relación entre la titular de Justicia y el excomisario Villarejo

La ministra de Justicia Dolores Delgado comparecerá de forma voluntaria en el Congreso para explicar la naturaleza de su relación con el excomisario José Manuel Villarejo. Lo hará después del escándalo desatado tras la publicación en el diario digital moncloa.com de varios audios que, según apunta este medio, probarían la estrecha relación de la política socialista con el policía, hoy en prisión preventiva.

Los audios fueron grabados el 23 de octubre de 2009, en una comida entre mandos policiales, el exjuez Baltasar Garzón y la hoy titular de Justicia. Según el ministerio de Justicia, el «evento» fue convocado por Miguel Ángel Fernández Chico, en aquel momento director adjunto operativo (DAO), la celebrar la concesión de una medalla a Villarejo.

La celebración se produjo en plena polémica por la detención de dos piratas somalíes tras el secuestro del barco pesquero Alakrana, cuestión que abordaron durante la comida. En un momento de la conversación, la ministra Delgado entra a valorar la gestión que estaba haciendo España de la crisis. «La imagen que se está dando es horrible. Parecemos un país bananero de coña. Esto ya no puede ser», valora Delgado en uno de los audios publicados por el digital. Delgado también asegura en relación a las detenciones que no se deberían haber producido. «Lo que pasa es que no tenían que haber traído a ninguno de los dos», se puede escuchar en el mismo audio.

Durante la comida celebrada en el madrileño restaurante Rianxo, y según apunta la información de moncloa.com, destaca el tono distendido y de confianza entre los asistentes. El digital sostiene que Villarejo se dirigía como «Lola» a la ministra y que durante todo el festejo las bromas y las conversaciones sobre cuestiones profesionales, y también íntimas, se sucedieron. La ministra, por su parte, se ha defendido aseverando que tan solo ha coincidido con el excomisario Villarejo en tres ocasiones en 25 años.

Otro de los asistentes a la comisa es Baltasar Garzón, que narra con todo lujo de detalle cómo se sucedieron los acontecimientos en torno al secuestro del pesquero. Garzón reconoce que, pese a ser el juez de guardia en la Audiencia Nacional, el caso Alakrana le llegó cuando estaba en una boda.

«Yo estoy de guardia, y me llama el presidente de la Audiencia Nacional y me dice: ¿estás de guardia? Y yo, sí. Es que quizás te van a llamar desde el ministerio porque a lo mejor detienen a los piratas [...]», narra Garzón en una de las grabaciones publicadas por moncloa.com. El relato continúa así: «Yo me pongo con las antenas, llamo al fiscal, hablo con él [...] Lo que te digo es que van a hacer esto, tú habla con quien tengas que hablar. A las 11 y pico de la noche, me llaman de la Audiencia Nacional. Me dicen que está aquí el abogado del Estado que viene a presentar una denuncia... y a la 1.1o se materializa. Yo me voy de la boda y llamo a los funcionarios. Lo dejo abierto al posible abordaje y luego a la mañana siguiente es cuando me dicen que hay dos detenidos».

Tal y como apunta el diario digital, durante la comida Garzón desveló detalles de cómo el Gobierno gestionó el secuestro. Incluso, según narra moncloa.com, que la negativa de Julio Rodríguez (entonces JEMAD, hoy miembro de Podemos) a la intervención militar causó enfrentamientos en el ministerio de Defensa. Según moncloa.com, Garzón se mostró favorable al abordaje del pesquero. «Que mueren una persona, que mueren dos. ¡Qué le vamos a hacer! En la vida, aquí puede haber un atentado y que mueran cincuenta», aseveró Garzón según sostiene moncloa.com.

Las explicaciones del ministerio de Justicia

Delgado atribuye a la «estrategia procesal» consistente en «atacar al Estado» del excomisario José Manuel Villarejo la filtración de unas conversaciones que mantuvo durante un encuentro con él junto al ex juez Baltasar Garzón y otros mandos policiales.

Según ha defendido el ministerio de Justicia, Delgado no estaba invitada, pero acudió acompañando al entonces magistrado Baltasar Garzón, que se lo pidió. El ministerio destaca que ambos se conocen desde hace 19 años y han colaborado en la desarticulación de cárteles de la droga, comandos de ETA y el entramado institucional de la organización terrorista. El Ministerio recalca que la amistad entre Delgado y Garzón «es pública y notoria».