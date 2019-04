Juicio del «procés» en directo | Ferran López (Mossos): «Teníamos un consejero que traccionaba en sentido opuesto a nosotros»

Actualizar

Ferran López declara como testigo en el juicio del «procés» - ABC

10.41El comisario de los Mossos defiende el rol de la policía autonómica en el referéndum ilegal y extiende la responsabilidad del operativo a todas las policías. Ferrán López asegura que el despliegue de un binomio de mossos por centro de votación fue una medida «consensuada» por todos, algo que negaron los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según Ferrán López, la pareja de mossos tenía varias funciones: desde lograr el cumplimiento de la orden judicial hasta testar el ambiente en los centros de votación para elegir el mejor momento para que intervinieran la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ha situado como una supuesta segunda fase del plan. Ferrán López cierra filas con Trapero. Informa Luis P. Arechederra.

10.37Ferrán López niega cualquier tensión en las reuniones entre los mandos policiales, un tono que contrasta con lo revelado por Trapero y el coronel Diego Pérez de los Cobos, que siempre han admitido sus discrepancias, tanto públicas como privadas. Ferrán López reconoce que no compartían que Pérez de los Cobos fuera la figura adecuada para coordinar el dispositivo, aunque insiste en que lo acataron. Informa Luis P. Arechederra.

10.35Asegura que esta aplicación no funcionó por problemas mecánicos, que pudieron ser solventados el propio día uno, pero habla de otros dos problemas «letales». «El 1 de octubre conocimos que la información con la que [los Mossos] alimentábamos la aplicación solo llegaba a la Secretaría de Estado en Madrid, no al resto de células. El coordinador del dispositivo me dijo que no era un problema solventable». El segundo problema fue que las células, desde cada una de las capitales provinciales de Cataluña, tampoco podían alimentar esta aplicación.

10.34El 29 de septiembre se establecieron «cuatro células de seguimiento en las subdelegaciones del Gobierno» de las capitales provinciales. «En cada una de estas células habría representación de cada uno de los cuerpos policiales». «En teoría, porque no acabó funcionando, se tenían que conectar estas cuatro células —mediante una aplicación— y cada uno de los cuerpos debía informar de los incidentes que había a lo largo de la jornada».

10.31«Ofrezco que la manera de coordinarse el 1 de octubre sea con un centro de mando único», asegura López. «Sigo pensando que era la mejor opción. Muchas de las suspicacias que se han generado se habrían evitado si el 1 de octubre todos hubiéramos estado en una misma sala coordinando el dispositivo».

10.28«Se decidió que el dispositivo [del 1 de octubre] tuviera dos fases». La primera estaría compuesta por los binomios de mossos, pero la segunda fase correspondería a Guardia Civil y Policía Nacional porque «el refuerzo que tenían era estrictamente de orden público».

10.22Al explicar las instrucciones que los Mossos recibieron de la Fiscalía Superior de Cataluña, Ferrán López critica la actitud del antiguo consejero de Interior Joaquim Forn, hoy acusado de rebelión. «Teníamos un consejero que traccionaba en sentido opuesto al que traccionábamos nosotros», ha manifestado el testigo, en alusión a las llamadas de Forn a votar en el referéndum ilegal que los Mossos tenían orden de impedir. Informa Luis P. Arechederra.

10.21Sobre el registro a la sede de Unipost, a López le llegan noticias de «500 o 600 manifestantes que impedían el paso de la comitiva judicial». «La salida fue aún más crítica, porque los manifestantes seguían impidiendo el paso de la comitiva y la unidad de orden público que estaba en el lugar tuvo que hacer dos maniobras que demuestran las dificultades: se tuvieron que refugiar en un parking, entrando por un lado y saliendo por otro, y la segunda es que para salir con la comitiva judicial tuvieron que atravesar una calle peatonal» destrozando los bolardos con la furgoneta de los Mossos, que quedó, según López, seriamente dañada.

10.17La acusación popular pregunta a López si se manifestaron a Forn las discrepancias de los Mossos con sus declaraciones en la reunión del 14 de septiembre: «En esta no, más adelante sí tuvimos ocasión de decirle al consejero lo que, a nuestro criterio, era un error porque proyectaba una posición de los Mossos d'Esquadra que no era correcta». El 28 de septiembre fue cuando se le manifestó que «esas declaraciones eran un error» y asegura que los Mossos tenían intención de cumplir el mandato judicial, a pesar de que operaban en una situación «anómala» porque «teníamos un consejero que traccionaba en sentido opuesto a donde estábamos traccionando nosotros».

10.13López asegura que, con respecto a la instrucción de la Fiscalía para que los Mossos elaboraran un plan para evitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O, asegura que «se redactó el plan que nos pedía el fiscal, que había que presentar el día 21 [de septiembre], como así se hizo». Diferencia este plan de Ágora, un dispositivo especial de seguridad que también se presentó a principios de septiembre.

10.11Ferran López, número dos de Trapero al frente de los Mossos y su sustituto tras la aplicación del 155, comienza respondiendo a las preguntas de la acusación popular de Vox. «Se hicieron unas pautas de actuación y se dieron instrucciones para que se diera cumplimiento a aquella instrucción, como se hacía con todas». Se refiere a la instrucción que requería a los Mossos requisar todo el material que pudiera emplearse para la celebración de un referéndum.

10.05Se reanuda el juicio. La Sala llama a Ferran López.

09.50Además de los dos comisarios de la policía autonómica, este miércoles también están llamados a comparecer en calidad de testigos en el juicio un total de doce agentes de la Guardia Civil que podrán aportar su experiencia en diferentes sucesos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017 en Catalunya. Informa Europa Press.

09.43En ese encuentro, que había sido convocado por el entonces jefe de los Mossos Trapero, también estaban los comisarios de la policía autonómica Manel Castellví y Emili Quevedo. Estos tres han confirmado esta versión en sus respectivas declaraciones en el juicio, por lo que López y Molinero previsiblemente también serán interrogados sobre lo ocurrido en la reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn.

09.39Las comparecencias de ambos testigos son clave para el conocimiento de los hechos por parte del tribunal, ya que los dos asistieron a la reunión celebrada en el Palau de la Generalitat el 28 de septiembre por la tarde en la que los mandos de los Mossos habrían advertido a Puigdemont y los entonces vicepresidente Oriol Junqueras y conseller de Interior Joaquim Forn de que el 1 de octubre podrían producirse «desórdenes públicos» y les habrían pedido que desconvocaran el referéndum.

09.34López, que fue el que asistió a las reuniones de coordinación con el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y luego sustituyó al mayor Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 28 de octubre, está citado a las 10.00 horas y cuando termine será el turno de Molinero.

09.30Buenos días. El juicio del «procés» se reanuda a las 10.00 con los comisarios de los Mossos d'Esquadra Ferrán López y Joan Carles Molinero, que comparecerán este miércoles en calidad de testigos. Los fiscales del caso preguntarán por la reunión del 28 de septiembre de 2017 en la que supuestamente los mandos de la policía autonómica advirtieron al expresidente catalán Carles Puigdemont de episodios de violencia el 1-O.